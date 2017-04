Byrådet vil la flere utesteder servere alkohol senere enn de kan i dag

Byrådet har sendt et forslag om mer liberale skjenkeregler i Oslo ut på høring.

Hvis prosessen ender med at byrådet får det som det foreslår, vil skjenkesteder utenfor det mest sentrale sentrum kunne servere ute og inne lenger enn i dag.

Mer mangfoldig uteliv

– Folk ønsker seg et mangfoldig uteliv, og vi ønsker at ikke alle skal oppholde seg i sentrum samtidig. Vi vil at folk også skal kunne kose seg i nærheten av der de bor, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) til NRK Østlandssendingen, som først omtalte saken.

Bydelene skal få utvidet myndighet til selv å gi flere serveringssteder lengre åpningstid i det bydelene velger å definere som sitt lokale sentrum. Ett mål er at flere skal velge å hygge seg i sitt nærmiljø, i stedet for å reise helt inn til sentrum.

Bydelspolitikere har fått karaokedilemma i fanget: Skal de lytte til naboene, eller skal folk få synge karaoke til sent på natten?

– Utgangspunktet er at sentrum vokser i takt med at hele byen vokser. En rekke områder utenfor skjenkeblekkspruten er i dag like urbane som områder innenfor. Tøyen torg og områder på Grünerløkka er eksempler på det. Det prøver vi nå å gjøre noe med ved å foreslå at alle områder behandles likt, sier Lippestad til Aftenposten.

Avveining mellom søvn og kos

– Mange ønsker å kose seg på serveringssteder, men det er også mange, både voksne og unge som bor i sentrale strøk og er avhengig av nattesøvn?

– Det er klart at det her må være en avveining mellom hensynet til boområder og til de som ønsker å gå ut for å kose seg. Det er derfor vi sender forslaget ut på høring slik at lokalmiljøene får anledning til å uttale seg, sier Lippestad som forsikrer at høringssvarene skal vurderes før et endelig forslag legges frem for bystyret.

– Vi tar sikte på at bystyret vil få saken en gang til høsten.

Blekksprut med lengre armer

I dag er det den såkalte skjenkeblekkspruten som gjelder. Den ble til da skjenkeringen, som omfattet kun sentrum, i 2003 fikk strekke sine armer langs sentrale gater ut fra sentrum.

Deler av Grønlandsleiret, Trondheimsveien, Thorvald Meyers gate, Pilestredet, Hegdehaugsveien og Bygdøy allé fikk samme skjenkestatus som sentrumsområdet med tillatelse til å skjenke til 03 om natten og holde åpent ytterligere en halv time.

Forslaget innebærer også at noen steder som i dag stenger klokken 02.00, kan drøye en time til, mens andre får utvidet uteservering fra klokken 23 til 24.

Øl-serveringen er ikke det eneste som liberaliseres: Nå skal du få kjøpe kebab hele natten

– Bydelene bør få bestemme

– Jeg har stor forståelse for at byrådet ønsker å justere skjenkeblekkspruten i takt med byens utvikling, sier Per Østvold (SV). Den tidligere lederen for Grünerløkka bydelsutvalg sitter nå i bydelens helse og sosialkomite, og han er mer usikker på nødvendigheten av å ha en blekksprut.

– At de ønsker å utvide skjenketiden i området rundt Alexander Kiellands plass er helt greit, det er mindre greit at de ønsker å gjøre det samme rundt Schous plass og Olaf Ryes plass. Men dette mener jeg bydelen selv bør få styre. Det er vi som bor her som har lokalkunnskapen, det er vi som kan si hvor det er greit med uteservering til midnatt og hvor serveringsstedene kan få skjenke til klokken tre, og hvor det er bomiljøer som ikke bør utsettes for slikt, mener Østvold.