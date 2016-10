Byrådslederen og ordføreren grillet om Tøyen

Mange jublet for Tøyen da SV inngikk en avtale med det borgerlige byrådet i 2013 som gikk ut på at Munch-museet kunne flyttes til Bjørvika. Til gjengjeld skulle Tøyen få et kraftig løft.

Onsdag kunne Aftenposten fortelle at det går ganske tregt med de største prosjektene på Tøyen. Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) måtte svare for hvorfor det går så tregt med de store prosjektene på Tøyen.

– Stoppet opp etter byrådsskifte

Det var Guri Melby (V) som tok opp Tøyen-spørsmålet. Hun mente at det forrige byrådet rakk å sette i gang flere prosjekter.

– Etter byrådsskiftet har de andre planene stoppet opp, raste Melby fra talerstolen.

– Selvfølgelig vil vi følge bystyrets vedtak. Vi er godt i gang på en rekke områder. Forslagene ligger inne i neste års budsjett. Blant annet om 20 prosent flere lærere på Tøyen skole. Vi er opptatt av store sosiale forskjeller og har ar derfor startet nedsalg av kommunale boliger. I tillegg kommer 25 millioner kroner til områdeløft i neste års budsjett, svarte byrådsleder Johansen.

Ordfører: Mitt hjerte banker for Tøyen

Melby var ikke fornøyd med svaret.

– Jeg er svært skuffet over svaret. Han bare bekrefter det som står i Aftenposten, sa Melby som også ønsket svar fra ordfører Marianne Borgen (SV) som var med på å sikre den såkalte Tøyen-avtalen og har også etter at hun ble ordfører snakket varmt om Tøyen.

– Jeg er veldig glad for det engasjementet som hele byrådet har for Tøyen og områdeløft på Tøyen. Det er mange elementer som er vedtatt, men som vil ta litt tid. Jeg har stor tro på at byrådet følger opp Tøyen-avtalen. Mitt og SVs engasjement for Tøyen er like stort i dag som for tre år siden, sa Borgen fra talerstolen.

Byrådsledere Johansen fikk det siste ordet i debatten. Der tok han opp at det forrige byrådet ikke kom i mål med alle sine Tøyen-planer.

– Jeg ser at en ny T-banestasjon på Tøyen skulle være ferdig i 2014. Det er ett år før vi kom inn i byrådet, sa Johansen.