Plutselig ble Påfuglen på Grünerløkka landets største kunstnerkollektiv og et senter for kunst, kultur og næring.

Påfuglen spraker i nymalte farger. Det lukter veggmaling, oljemaling, spraymaling og løsemidler i gangene. I fem etasjer. Noen korridorer er nesten selvlysende i irrgrønt, knallrosa, sitrongult eller rødt. Én er som en helsvart tunnel. Andre vegger er dekorert av huskunstnere. Inne på atelierene får kunstnerne gjøre som de vil på lyse, nymalte flater.

– Ja, fargevalget er vårt. Vi har stått og malt og malt, også med mannskap. Ja, vi har tenkt på The Factory, Andy Warhols kunstnersenter i New York, sier gründerne Ask Rosseland og Torstein Knutson. De ble lei av å sitte i dress på Aker brygge og leie ut svenske og danske sykepleiere til norske sykehus, og har gjort mye annet før det.

Leier ut 53 atelierplasser

I minst tre år får de leie bygårdene i Nedre gate 20 og 22 billig av Aspelin & Ramm, mens byggefirmaet får avklart næringseiendommens videre skjebne. Det er søkt om rivningstillatelse, omregulering og oppføring av boligblokk på syv etasjer. Mens Påfuglens skapere søker om kulturstøtte fra alle mulige steder, og forteller at de får støtte fra Kulturetaten i Oslo kommune neste år.

Siden 1. juli er 50 av 53 atelierplasser ferdigstilt og tatt i bruk. Kunstnere har lenge meldt om mangel på atelierer de har råd til å bruke i hovedstaden. Her er leieprisen fra 2500 til 6000 inkludert strøm og internett. Noen får dessuten være på Påfuglen gratis, og blir til og med sponset med utstyr og materialer av driverne, som så selger arbeidene deres og ser en fremtidsprofitt for begge parter i å hjelpe dem nå.

Hus for «stillekunst», hus for musikk

– Lokalene rommet sist eldre rusmisbrukere. Alle møbler måtte kastes, alle vegger males. Rommene er fine nå. De leies ut billig til kunstnere, musikkprodusenter og andre kreative folk, som skaper nytt liv i huset, og trekker andre til seg. Kjente artister kommer og går her hele tiden for å spille inn musikk, forteller de to vennene som klekket ut ideen til Påfuglen på Grünerløkka. De har satset alt de eier på at den skal slå ut fjærprakten og trekke til seg publikum.

– Det skal være et døgnåpent senter. Folk kan komme og se, kjøpe kunst, være her, gå rundt og ha det hyggelig, spise og prate, holde arrangementer. I nummer 22 er det «stillekunst» med malere, tegnere, forfattere og scenekunstnere. Nummer 20 er «musikkhus» med aktiviteter, sier de.

En etasje med egne barnerom

– I annen etasje blir det ballrom med 50000 hvite baller og turkis stupebrett, klatrerom, tegne- og malerom, filmvisninger og kulturelle aktiviteter. Vi har 15 musikkprodusenter i huset, som skal lære dem om instrumenter. Barneetasjen blir dekorert av Fam Irvoll, står ferdig til jul og skal være åpen for barnehager, barnebursdager og vanskeligstilte barn i nabolaget. Det blir foredrag for småbarnsforeldre i samarbeid med kommunen, sier gründerne. Begge er fedre og ivrer for barneaktiviteter.

Driver to firmaer

– Vi skal drive det hele videre, og utvide med nye virksomheter – for eksempel salg av elsykler med barneseter som vi skal utvikle. Vi har betalt alt av egen lomme, og regner med at vi snart kan tjene penger på senteret. Må bare vente på at alt går rundt. Det vi tjener på, er arrangementer og utleie av lokaler i første, annen og femte etasje, kokker og medhjelpere til private arrangører – alt fra bryllup til politiske møter, sier driverne. De har opprettet to firmaer for å skille mellom momsfrie kulturformål og momsbelagt næring.

Hjulemarked med «foodtrucks»

Påfuglen bruser med fjærene før første store «event» med gastronomiske sykkel- og kunstdager i helgen 11. – 13. november. Da venter arrangørene minst 5000 gjester, for Påfuglen allierer seg med andre, som også har en stor flokk av følgere som alltid kommer på «bonanza». Her kan de blant annet kjøpe designlopper, kunst direkte fra utstilling og velge ut rammer med rabatt fra en rammemaker. I bakgården blir det «hovedmarked» med sykler og seks «foodtrucks» med økomat – og ganske mye annet. Bakgården har en hvit vegg til bruk som lerret for utekino, og skal få knallgrønn asfalt til våren.

Norges største kunstnerkollektiv

– Vi har undersøkt saken, og vet at dette er Norges største proffe kunstnerkollektiv. Det finnes ikke maken. Vårt mål er å få næring ut av kunsten. Vi ville lage en plattform som gjør det mulig for kunstnere å skape kunsten sin, og for folk å komme og oppleve det direkte. Alle ønskes velkommen her, og det renner inn folk her hver dag, sier gründerne. De prøver å få klørne i flere gårder.