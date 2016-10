Damanlegget i Nøklevann er ferdig - nå håper kommunen på en våt høst

Det populære turmålet i Nøklevann har vært tappet ned 5,5 meter for å rehablitere den gamle demningen ved Rustadsaga. Nå er den nye demningen på plass, og håpet er at vannstanden skal være tilbake til normalen innen februar.

– Ja, nå håper vi på regn for de som skal gå rundt Nøklevann i høst, sier Petter Morstad, overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til Aftenposten.

Vannet steg ti cm i september

Men det strålende høstværet har ikke akkurat hjulpet på. I slutten av august sto vannstanden på 161,4 meter over havnivå. En måned hadde vannet nesten ikke steget i hele tatt - til 161,5 meter, skriver Nordstrand blad.

Det gjenstår nå 2,5 meter før normalnivået blir nådd.

Historisk store variasjoner i høstnedbøren

Lite tyder på at slusene åpner seg med det første.

I september kom det bare 41 mm nedbør, mot 90 mm i en normal måned.

-For den kommende måneden tyder prognosene at vi fortsatt ligger på den tørre siden. Det vil si at det er lite trolig at vi får en unormalt våt oktober, sier vakthavende meterolog ved Meterologisk institutt, Vibeke Thyness.

Metorologene vil ikke spå lenger frem i tid, og statistikken viser store variasjoner i nedbørsmengdene.

Tall fra 2000 viser at nedbørsmengdene i oktober har variert fra 8,3 til 211 millimeter. I november er variasjonen enda større, fra 15,2 mm til 279,1 millimeter.

Tror isen blir trygg i vinter

Petter Morstad er likevel optimist.

– Blir det trygt å gå på isen?

– Ja, vi regner med at isen blir trygg å gå på, dersom det blir en normal vinter.

Et av de store spenningsmomentene da Nøklevann ble tappet, var tilstanden til vannets beverkoloni. Heldigvis tyder alt på at beverne har overlevd.