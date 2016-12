De øver til skolerevyen i 12 timer hver dag: – Det blir mye Trump og Skam

– Temaet er jo det som skaper samspill, samhold og som gjør at man blir kjent med hverandre. Det er en viktig faktor i skolehverdagen og angår alle, forteller skuespiller Thomas Narvestad. Han har akkurat spilt en yogainstruktør med aggresjonsproblemer, før han løper inn til en ny sketsj.

Morten Uglum

Øving fra 09.00-21.30 - hver dag

Det ene oppholdsrommet på Munch videregående skole er fylt med elever som øver gjennom hele romjulen før premieren på revyen 5. januar. Utover gulvet ligger det strødd redbullbokser, snusesker, iphoneladere, paracetesker og Uggs.

– Det er fullt kjør fra tidlig morgen til sent på kvelden. Totalt er det med så mange som 225 elever på årets revy, for alle som vil skal få være en del av dette sirkuset, sier revysjef Milla Reknes Overvik, som deler revysjefrollen med Christiane Stenmarck og Ada Thuland.

Morten Uglum

Hvor går grensen?

Spotfight handler at oppmerksomhet og kjendisstatus er viktigere enn noensinne.

– Alle slåss for å få en bit av rampelyset, men hvor stopper det? Hvor går grensen for hva man gjør for å oppnå anerkjennelse? Går det an å være anonym i et samfunn som utelukkende bryr seg om de mest masete og høylytte? Jeg føler kampen om oppmerksomheten passer godt inn på vår skole, der mange elver er kjent med temaet siden de er dansere, musikere eller kunstnere. Temaet er jo aktuelt og jeg tror mange revyer i år har med sketsjer om Trump og masse om Skam-serien, sier Overvik.

Leier Edderkoppen teater

Morten Uglum

Munch videregående skole skiller seg ut fra mange av de andre skolene ved at de ikke har en stor sal å vise revyen i.

– En stor del av budsjettet vårt går med til å leie Edderkoppen teater. Totalt har vi et budsjett på 300.000 kroner, og 150.000 av disse går til leie av teatret. Det er veldig dyrt, men det er også et flott sted å vise frem det vi har øvd på i så lang tid. Vi har også brukt en del penger på å leie to intruktører, John Gunnar Edvinsen og Jesper Breen Frilseth, som var instruktører på Ullernrevyen i fjor, opplyser Overvik

Morten Uglum

Instruktørene har skrevet tekstene sammen med skuespillerne, og nå øver de på sketsjer om alt fra begravelser i Tusenfryd til krangling på t-banen om hvem som er best egnet til å hjelpe mannen som har satt noe i halsen.

– Målet vårt er selvsagt å få en god karakter på revyen, men det viktigste er å vise frem alt talentet vi har her på skolen. Publikum skal se at vi har en musikklinje, en danselinje, blomsterdekoratører, gullsmedlinje, ja - det eneste vi mangler her på skolen er en dramalinje...., avslutter Overvik.

