Byrådet i Oslo vedtok i dag å la Deichman blir herre i eget hus.

– Dette er veldig gledelig. Beslutningen som byrådet i Oslo nå har fattet er basert på at de forstår Deichman som en viktig aktør i byen fremover. Dette basert på den gode besøksutviklingen som Deichman har hatt og de ambisiøse målene byrådet har satt for biblioteket, sier Knut Skansen. Han har vært konstituert sjef ved Deichman siden 10. juni i fjor, da forgjengeren Kristin Danielsen ble utnevnt til ny direktør i Norsk kulturråd.

I løpet av den tiden har mange etterlyst en avklaring på den fremtidige organiseringen av hovedbiblioteket. Ikke minst er det blitt stilt spørsmål ved når Oslo kommune skulle lyse ut stillingen som sjef for Deichman.

I februar i år iverksatte derfor byrådet en gjennomgang for å se på hvorvidt Deichmanske bibliotek skulle bli en egen etat, eller om det var mest hensiktsmessig at Deichman fortsatte som en virksomhet i Kulturetaten. Dette har også vært grunnen til at kommunen har valgt å avvente å ansette ny fast sjef ved biblioteket.

– Publikum vil ikke merke noen forskjell på kort sik. Dette er en omorganisering som gjelder hvordan vil skal drive bibliotekvirksomheten, og i det lange løp vil brukerne se at vi blir tydeligere og med en sterkere posisjon der vi rekker ut til enda flere brukere og aktører i vårt nettverk, noe Deichman er svært avhengig av, sier Skansen.

Fakta: Deichman Deichmanske bibliotek er landets største folkebibliotek, og er i dag organisert som en avdeling i Kulturetaten. Avdelingen har ett hovedbibliotek, 15 filialer og fire kombinasjonsbibliotek, og er Oslos best besøkte kulturinstitusjon. Flytter inn i nytt hovedbibliotek på 19.600 kvadratmeter i Bjørvika i 2019 Biblioteket åpner: 2020

Deichman var organisert som egen etat frem til 2005. Da ble biblioteket underlagt Kulturetaten i Oslo kommune. 1. mai 2010 ble både Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. Det er ingen hemmelighet at de ansatte ved Deichman lenge har ønsket det samme. Det skjer nå fra årsskiftet. I forbindelse med omorganiseringen vil det bli etablert en ny stilling som etatsdirektør for Deichmanske bibliotek.

Deichmanske bibliotek er i dag den største avdelingen i kulturetaten i Oslo med 251 ansatte fordelt på 224 årsverk. De ansatte ved Deichman ble orientert om beslutningen i formiddag.

I vedtaket fra Byrådet heter det at de politiske målsetningene for Deichman best oppfylles, og at biblioteket gis best mulighet for utvikling og vekst, gjennom å være en selvstendig virksomhet.

– Målet er at denne delingen blir en styrking av både Deichman og Kulturetaten. Ved å skille ut biblioteket skal det bli bedre anledning for kulturetaten til å fordype seg i de andre viktige kultursakene sakene som er aktuelle nå, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Lavest besøk

Oslo har i dag de laveste besøks- og utlånstallene pr. innbygger på bibliotekfronten, sammenlignet med de største byene i Norge og Norden. En viktig oppgave for den nye etaten bli derfor å øke disse.

– De faglige synergiene, det helhetlige kulturfaglige arbeidet og effektiviseringsgevinsten som var begrunnelsen for å inkludere Deichmanske bibliotek ved etableringen av Kulturetaten, ikke er oppnådd i den grad som er ønskelig. Dette vedtaket peker nå på behov for tettere og mer effektive styringslinjer, helhetlig ansvar for egne ressurser, og økt selvstendighet for å sørge for ønskelig virksomhetsutvikling, sier byråden.

I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Dette understøttes av erfaringene fra etableringen av Munchmuseet som egen etat i 2010.

På høy tid

Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening, er strålende fornøyd. Dette har hun ventet på lenge.

– Så bra, så fantastisk. Det tok sin tid da, men det beste er godt nok, sier hun gledestrålende.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Deichman har til nå vært en del av den store kulturporteføljen i kulturetaten. Det vi har sett er at veien opp dit bestemmelsene tas, både administrativt og politisk, har vært lang. Ting blir mye enklere når veien opp til beslutningstager blir kortere, samtidig som det skaper større synlighet for biblioteket. Og det er sårt tiltrengt, sier hun.