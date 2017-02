Deichman med besøksrekord: - Blir stadig viktigere som møtested

I dag blir grunnsteinen for det nye hovedbiblioteket i Bjørvika lagt ned, nesten fire år før praktbygget åpner dørene.

Det nye hovedbiblioteket til 2,6 milliarder kroner, er planlagt å ta imot to millioner besøkende i året.

Besøkstallene for 2016 kan tyde på at det ikke skal bli plagsomt vanskelig å nå dette målet. Aldri før har så mange besøkt hovedbiblioteket til Deichman på Hammersborg og filialene over hele Oslo. Tall fra kulturetaten i Oslo kommune viser at disse tilsammen hadde 2,468.273 besøkende, 300.000 flere enn året før. I løpet av de fire siste årene har veksten i besøkstallet vært på nær 20 prosent.

– Bibliotekene blir stadig viktigere møtesteder for folk. Bibliotekene inviterer folk inn, som en sosial møteplass. Det har mye å si, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo kommune.

Bare på julaften i fjor var det 542 mennesker som låste seg inn på et bibliotek i Oslo.

– Noen gjorde det kanskje bare for å lese, andre fordi de kanskje ikke hadde noe annet sted å være, eller bare for å være sammen med noen andre, sier byråden.

På bunn

Det stigende besøkstallet betyr likevel ikke at utlånet nødvendigvis går opp. I en sammeligning som ble gjort mellom de nordiske byene i 2014, viste at Oslo lå på jumboplass i utlån og låntagere.

Mens Helsinkis hovedbibliotek den gang hadde 10,5 besøk per innbygger per år, København folkebibliotek 7,9 og Stockholm stadsbibliotek 7,0, hadde Deichmann på Hammersborg bare 3,4 besøk per innbygger i året.

– Oslo har mye å ta igjen for å komme på nivå med andre byer som det er naturlig å sammenligne seg med. Da ser vi at det har en effekt å pusse opp filialer, lage biblioteket mer på folks premisser, lage sosiale rom og gjøre de mer åpne ved at folk kan låse seg inn selv, sier Hansen.

Det nye hovedbiblioteket i Århus i Danmark nevnes ofte som et forbilde når det er snakk om hvordan bibliotekets rolle har endret seg. Det 30.000 kvadratmeter store bygget er blitt innbyggernes nye storstue, med et daglig besøk på 4500 personer. Her er egne saler for konserter og foredrag, store åpne arealer hvor studenter kan drive prosjektarbeid eller ulike workshops, eget 3D-verksted, stor barneavdeling beregnet både på lek og læring og kafeteria.

Slik ønsker Oslo kommune også å lage nye Deichman i Bjørvika.

– Vi ser at biblioteket har gått fra å være en felles bokhylle, et sted hvor du låner bøker, til å være en møteplass. Svært mange velger i dag å kjøpe egne bøker, bibliotektet har derfor fått en annen rolle. De ansatte har også en mye mer aktiv rolle med å tilrettelegge for publikum, gjennom blant annet arrangementer og aktiviteter, sier byrådet.

Furuset økte mest

De mest besøke filialene i Oslo for 2016 er Majorstuen, hovedbiblioteket, Furuset, Lambertseter og Grünerløkka. Størst nedgang hadde hovedbiblioteket på Hammersborg. Nedgangen skyldes at barneavdelingen var stengt i en lengre eriode i forbindelse med oppussing. Størst vekst hadde filialen på Furuset.

Reinert Mithassel er sjef for nyoppussede Deichman på Tøyen, som ble gjenåpnet i fjor. De hadde 250.000 besøkende i 2016. Det er en dobling fra året før.

– Det at folk kan komme hit fra 07.00 til 23.00 med lånekortet sitt som nøkkel, har vært en viktig faktor. Samtidig har vi vært de første til å ta i bruk Deichmans strategi, ved at vi skal være til for mennesker, og ikke for bøker eller bibliotekarer, sier Mithassel.

Antall arrangementer ved bibliotekene er også viktig for besøkstallet. I fjor hadde Deichman nær 3000 ulike arrangement, en økning på 35 prosent. Antall deltagere på bibliotekets arrangementer var 112 173 personer.

– Mange ønsker å bruke bibliotekfilialen som sin storstue. Bare på én uke i november i fjor hadde vi 16 arrangement her på Tøyen. Det skaper et fellesskap og en tilhørighet, sier Mithassel.

31. mars i fjor åpnet Biblo Tøyen, et bibliotektilbud kun for de mellom 10 og 15 år. I løpet av deres første ni måneder hadde filialen 45.000 besøkende.

– Selv om vi har hatt en dobling av besøk, så har vi likevel ikke fått flere lånere. Men når jeg har dem innenfor dørene kan jeg begynne jobben min med å spre kultur og kunnskap, sier Mithassel.

1000 på én dag

Bare tirsdag denne uken var det over 1000 personer innom filialen på Tøyen.

– Det varierer jo litt, men nå i det siste har vi vært innom her gjerne én gang i uken med de aller minste. Da tar vi med to barn av gangen. De minste er jo også opptatt av bøker. Samtidig er det en opplevelse for dem å komme hit. Det er et annet rom, i tillegg til den roen og atmosfæren som er her, sier Kristin Blikstad ved Kampen kunstbarnehage.

Blikstad brukte biblioteket på Tøyen også før oppussingen, men legger ikke skjul på at hun liker det nye uttrykket.

– Vi synes jo Biblo Tøyen ser veldig fin ut da, som er åpen for de mellom 10 og 15, men det er fint dette også. Ikke minst hvordan de har laget disse trinnene hvor ungene kan klatre litt og finne bøker selv. Det er fint tilrettelagt for de minste, sier hun.

Men midt opp de positive besøkstallene, er Oslo fortsatt dårligst.