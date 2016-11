Deichmann uten fast sjef i fire måneder

10. juni i år ble Kristin Danielsen utnevnt til ny direktør i Norsk kulturråd. Da hadde hun vært sjef for Deichmanske hovedbibliotek siden 2014. Få uker senere forlot Danielsen sitt kontor på Hammersborg for å begynne i sin nye jobb. Over fire måneder senere er stillingen som sjef for Deichman fortsatt ikke lyst.

– Dette er veldig rart. Jeg skjønner ikke hva Oslo kommune venter på. Under den store bibliotekkonferansen på Nasjonalbiblioteket nylig var dette et samtaletema. Mange spør seg om hvorfor stillingen ikke er blitt lyst ut, sier Mariann Schjeide, leder av Norsk bibliotekforening.

For få år siden laget arkitektene en video som viste hvor fint det nye biblioteket skulle bli.

Håp om omorganisering

Hun mener stillingen burde vært lyst ut forlengst.

– Om denne forsinkelsen i beste fall skyldes at kommunen ser på måten biblioteket blir organisert på, både administrativt og politisk, så er det positivt. Hvis vi kan vente oss noe bedre, er det bra. Hvis så ikke er tilfelle, er det rart at dette tar så lang tid, sier hun.

Norsk bibliotekforening mener Deichman, på linje med Munch, burde vært løsrevet som egen etat i Oslo kommune. I beste fall håper hun at det er dette som er grunnen til forsinkelsen.

– Vi snakker tross alt om landets største bibliotek med 250 ansatte. Likevel har sjefen på Deichman mindre innflytelse og handlingsrom enn andre biblioteker andre steder i landet, sier Schjeide.

Hilde Barstad, direktør i kulturetaten i Oslo kommune kan berolige alle som frykter at Deichman ikke skal få en permanent sjef. Det kommer. Inntil videre er Knut Skansen konstituert sjef.

– For det første så har vi en konstituert sjef som er veldig flink. Men det jobbes med saken, ting har bare tatt litt tid. Dette er dessuten en type sak og en så pass viktig jobb at vi ønsker å bruke et rekrutteringsfirma, sier Barstad.

Når stillingen blir lyst ut vil hun imidlertid ikke si konkret. Uansett vil det ta tid. Tenker man en søknadsprosess på rundt én måned, foruten eventuell oppsigelsestid for den nye Deichmansjefen, vil det gå minst 8–9 måneder fra den forrige sjefen forlot kontoret på Hammersborg, til en ny sjef er på plass.

LUND HAGEM ARK./ATELIER OSLO

Stor prosess

– Dette er en omfattende prosess, vi skal blant annet kvalitetssikre utlysningsteksten. Jeg håper imidlertid at det ikke tar altfor lang tid før vi vet hvordan vi skal håndtere dette, sier Barstad.

Hvor heldig er det at Deichman, midt i arbeidet med nytt hovedbibliotek, ikke har en permanent sjef?

– Det er alltid bra å ha permanente løsninger på plass, men vi er midt i en ganske stor og viktig omorganiseringsprosess hos oss. Samtidig har vi en konstituert sjef som er veldig flink. Det kom veldig brått på at Kristin Danielsen sluttet. Det som var viktig for meg da var å få på plass en ny fungerende leder raskt på plass, og vi hadde svært gode interne krefter til dette.

Dette er byrådets Deichmanske-konklusjon: Biblioteket blir i Bjørvika

Ser dere på andre organiseringsformer av Deichman?

– Det er ikke et fokus som vi har. Det er eventuelt et spørsmål du må rette lenger opp i systemet. Jeg forholder meg til at jeg er leder av kulturetaten, med den porteføljen som jeg har.

Har tillit

Knut Skansen har følgende kommentar til at Deichman fortsatt er uten permanent sjef;

– Om tre år åpner det som etter alt å dømme blir et av Europas mest moderne bibliotek dørene. Vi er inne i krevende og spennende utviklingsprosesser der det at permanent sjef ikke er på plass foreløpig ikke har hatt konsekvenser. Jeg har tillit til at det jobbes raskt med å finne permanente løsninger fremover, sier Skansen.