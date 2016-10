Den hopper på folk fordi den tror vi er elg

Den starter som en puppe som blir lagt på snøen på ettervinteren. Utpå sensommeren blir den klekket. En ny generasjon hjortelusflue er klar til innsats, og inntar posisjonene sin. Hver flue sitter musestille på busker og trær og venter på et bytte som den knapt ser. Men når den merker at en skygge passerer, flyr den svaksynt og hjelpeløst ut i løse luften og slår seg ned på byttet. Den kaster vingene, og belager seg på å bo der den lander resten av livet. Treffer den et menneske, så blir det ikke langt.

I 2013 skrev Aftenposten for første gang om hjortelusflue.

På de rette byttedyrene kan den overleve vinteren før den vandrer til de evige jaktmarker. Det blir sagt at det kan bli så mange av den på én elg at den mister pelsen og fryser i hjel.

Liker ikke menneskeblod

– Men noen ganger bommer hjortelusflua, og lander på et menneske, forteller avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen.

– Den liker ikke blodet vårt, og biter derfor ganske sjelden. Bittene er ufarlige, men det kan danne seg en hard knute som kan klø i opptil et år. Men selv om flua biter, biter den seg ikke fast slik som flåtten.

FHI

– Det sies at hester blir fryktelig stresset av hjortelusfluer?

– Det samme skal gjelde reinsdyr. Ingen av dem er gode verter for hjortelusflua, så den biter seg sjelden fast, men det ser ut til at dyrene blir irriterte og stresset av den, sier Ottesen, som synes det er synd at mange lar seg skremme fra å gå i skogen om høsten på grunn av kreket som innvandret til sørøst-Norge fra Sverige tidlig på 80-tallet.

– Så ille er det tross alt ikke. Har du med deg en kam, så kvitter du deg enkelt med mange.

Men han bekrefter at det er blitt mange hjortelusfluer i skogen.

Ekspansiv

– Den utvider hele tiden territoriet sitt. Der den har etablert seg, blir det flere av den. I Nordmarka har den i hvert fall kommet opp til Katnosa, sier Ottesen.

Han har erfart utviklingen på kroppen på hytta han leier i Sørkedalen: - For tre år siden merket jeg de første hjortelusfluene. De var få. I fjor var det en god del flere og i år er de mange.

– Den angriper Oslo-området i en knipetangsmanøver. Den kommer over Østmarka og den har krysset Oslofjorden ved Hurum og kommer også fra sørvest. Av grunner vi ikke kjenner, har den stoppet ekspansjonen nordover omtrent ved Elverum, mens den mot sør har nådd Kristiansand.

Mye rart har kommet krypende, svømmende eller flygende til landet vårt de siste tiårene.

Elgeffekt mer enn klimaeffekt

For en gangs skyld er det ikke direkte klimaendringer som får skylden for at en ekkel skapning etablerer seg hos oss.

– Nei, grunnen ser rett og slett ut til å være en eksplosiv økning i bestandene av elg og hjortedyr. På 50 år er elgbestanden syvdoblet. Rådyrbestanden har sannsynligvis økt enda mer. Og det gir hjortelusflua bedre livsbetingelser. Det til tross for at hunnen bare legger rundt 30 pupper på snøen hvert år. Til å være innsekt er det et veldig lite tall, husfluer legger gjerne 250 egg og flott et par tusen.

– Hva kan vi gjøre for å bli kvitt plagånden?

– Lite! Det eneste er vel egentlig på vente på frosten. En frostnatt eller to tar knekken på den, sier Ottesen.