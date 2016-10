Denne byråden tjente fem ganger mer enn sjefen

Som Oslos finansbyråd har Robert Steen (Ap) ansvaret for nesten 60 milliarder kroner. Også som privatperson forvalter Steen store verdier.

Ferske ligningstall viser at finansbyråden hadde en ligningsinntekt på 5,6 millioner i fjor. I tillegg kommer formuen på 13,4 millioner kroner. Dermed bidro han med 2,3 millioner kroner i skattekassen. Steens reelle formue er trolig mye høyere da ligningsverdien på egen bolig normalt blir satt til 25 prosent av markedsverdien.

* I et av sine første intervjuer som finansbyråd fortalte Robert Steen om sin familietilknytning til Raymond Johansen.

Ingen i byrådet er i nærheten av formuen og lønnen til finansbyråden. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) klarte bare så vidt å komme over en million i inntekt i 2015. Helt nederst ligger samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) med 396.000 i inntekt i fjor. Mesteparten av dette tjente hun etter å ha blir byråd i oktober 2015.

Var konserndirektør

Robert Steen forklarer selv den høye lønnen med sin godt betalte jobb som konserndirektør i Schibsted før han ble finansbyråd for ganske så nøyaktig ett år siden.

– Jeg har vært politiker i ett år. Skattetallene som kom i dag, viser skatteinntektene for hele 2015. Som konserndirektør i Schibsted tjente jeg litt mer enn det jeg gjør som politiker. Lønnen inkluderer også aksjeprogrammer og bonusprogrammer som var veldig fordelaktige for meg i 2015, forklarer Steen som er utdannet siviløkonom.

Som byråd har han en årslønn på rett under 1,2 millioner kroner. Dette vil man første se i ligningstallene som kommer neste år.

– Neste år vil jeg være den politikeren med størst inntektsfall i Norge, humrer Steen som sluttet i sin direktørstilling da han ble finansbyråd.

– Jeg vil fremdeles tjene mer enn gjennomsnittet i Norge, legger han til.

* Mange vil nok huske Robert Steen for å ha innført eiendomsskatt i Oslo. Særlig de som ikke er helt fornøyde med beregningen av skatten.

Takler det bra

Selv om Steen har godt ned kraftig i lønn, har han ikke merket det i hverdagen.

– Jeg har vært veldig forsiktig med penger. Jeg har ikke lagt opp til et forbruksnivå der jeg er avhengig av høy lønn, sier Steen og trekker paralleller til den norske økonomien.

– Jeg tror at det som har skjedd med meg kan være et annet bilde på hvordan Norge har det. Norge har hatt mye inntekter på grunn av oljen. Nå må vi klare oss med lavere inntekter og er nødt til å omstille oss, sier 55-åringen.

Angrer ikke

Finansbyråden angrer ikke på at han gikk fra en direktørstilling til en jobb som politiker.

– Jeg siterer ofte min far som pleide å si «Om jeg skal dø i morgen, så vil jeg være fornøyd». Det viktigste er ikke hvor tykk bankbok du har, men at du har fått gjort noe meningsfullt i livet. Det er kanskje lett å si for én som har tjent endel penger. Samtidig ser jeg at det er mange som streber. Det er noe jeg ikke så i min tidligere jobb. Nå er jeg opptatt av å gjøre noe med dette.