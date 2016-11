Denne snøen varer helt til påske. Garantert

– Vi klarte det i fjor, og vi skal klare det i år, sier Arnfinn Geiran som jobber for Kultur- og idrettsbygg i Holmenkollen. Han jobber som teknisk forvalter, og den siste tiden betyr det at han laget snø. Mye snø.

To kilometer

– Ja, vi har gjort om 17.000 kubikkmeter med vann til rundt 30.000 kubikkmeter med snø. Det er nok til at vi har fått snølagt en to kilometers løype fra stadion og opp langs Holmenkollveien på baksiden av Midtstubakken. Løypa er i full Verdenscup-standard, det betyr at den er åtte til 12 meter bred. Inne på stadion har vi også lagt snø inn på deler av skiskytternes standplass, sier Geiran.

Snøkanonenes sus stanset da kulden forsvant.

– Og dette er et tilbud til løpere med VM-ambisjoner og snev av astma?

– Nei, dette er et tilbud som sikter mye bredere. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til løypa. Vi har ikke lagt denne løypa for eliten, selv om den også er velkommen, dette er en løype for folket

Snø som tåler mildvær

Meteorologene varsler mildvær, nedbør i ganske store mengder og vind natt til fredag og de nærmeste dagene. Om nedbøren kommer som snø eller regn i Holmenkollen våget meteorologen ikke å si noe sikkert om torsdag kveld. Det er uansett ikke drømmevær for snø. Men Geiran er ikke bekymret.

– Vi har laget snø som varer og som tåler en støyt. Vi klarer også noen regnskyll. I hele traseen har vi minst 40 centimeter med snø. På de mest utsatte stedene har vi 1,2 meter. Og dette er kunstsnø, den tåler mye mer mildvær og regn enn villsnøen, sier Geiran.

Over meter'n på det meste

Han står for løftet i innledningen, selv om vi minner ham på at vinteren ikke er hva den var, men at det derimot er blitt slik at vi kan forvente betydelige klimamessige tilbakeslag som det vi har hatt i snart en uke.

– Vi har så mye å gå på at jeg er sikker på at det holder uansett hva vi får av vær. Helt til påske. Og hvis påsken kommer tidlig, så holder det enda lenger, forsikrer Geiran.

Noen alpinanlegg kan by på snø

– Og dermed kan du og dine legge dere på rygg og vente på sommeren?

– Nei, vi har nok å gjøre helt til påske og vel så det. Vi skal snølegge de andre hoppbakkene, Midtstubakken er klar og skal brukes til NM i kombinert i helgen, vi skal forlenge løypenettet, vi skal snølegge hele stadion, vi skal ...