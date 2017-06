Derfor fikk Oslo en østkant og vestkant

En reise på T-banen fra øst til vest i Oslo viser store sosiale forskjeller. Har du lurt på hvordan dette skillet oppsto?

I videoen over forteller historieprofessor Jan Eivind Myhre at det er fire grunner til at Oslo fikk et østkant-vestkantfenomen.

Jan Eivind Myhre er en av forfatterne av fagboken «Oslo – ulikhetenes by», som blant annet tar for seg bostedssegregasjon og sosiale skiller i hovedstaden.

Lurer du på hvordan Hegdehaugen så ut før Homansbrødrene bygget murvillaer, og før de store bygårdene?

Byantikvar Janne Wilberg tar deg med til et glemt område bak slottet.