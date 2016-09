Derfor sporet T-banen av to kvelder på rad - på samme sted

Ingen er blitt skadet i de to hendelsene, opplyser politiet på Twitter.

Sporveien bekrefter overfor Aftenposten at avsporingen skjedde på samme sted begge gangene.

Så hva er det egentlig som har skjedd?

– Det vi har konkludert med så langt er at årsaken er tørre skinner, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Må smøre skinnene jevnlig

Skinnene smøres jevnlig. Dette skjer enten ved at smøringsbokser er festet på T-banetogene eller manuelt med bøtte og kost.

Begge deler gjøres nå på den aktuelle strekningen.

– Smurte dere ikke skinnene etter første avsporing?

– Vi har rutiner for smøring. Det kan være at det trengs noe ekstra der nå. Dette er litt spesielt og nytt for oss, må vi innrømme, men nå har vi klart å finne ut av det, sier Asperud.

Høy lyd kan skyldes lite smøring

Det er spesielt om sommeren det er behov for smøring, men skinnene smøres hele året.

Dårlig smurte skinner lager også mye lyd, særlig i svinger. Dette kalles «skinneskrik».

