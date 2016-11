Det kalde været fortsetter, men det er lite nysnø i vente

Snøfallet i helgen kan være innledningen til en lang og fin skisesong. Aller mest snø fikk de vestlige områdene. På Solli i Asker falt det 30 cm, mens Sørmarka og Østmarka bare fikk 5–8 cm.

– I Vestmarka kom det så mye snø at vi kunne kjøre med den store løypemaskinen, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff.

– Det kom mest snø i sydvest, og i tillegg til Vestmarka, er det fint i Kjekstadmarka, på Krokskogen, Romeriksåsene og i Nordmarka nord, sier hun.

Spiller det noen rolle om det er snø i Marka i 2072? Eller klarer vi oss godt uten?

Kaldt, men ikke snø i vente

Ifølge vakthavende meteorolog Espen Biseth Grana kommer det til å holde seg kaldt helt ut i neste uke. Men han kan ikke love noe annet enn litt snødryss.

– Det blir omtrent den samme værtypen som vi har i dag, sier han.

Ikke tele i bakken

Skiforeningens føremelding viser at en god del løyper er blitt kjørt opp. Men siden det ennå ikke har kommet tele i bakken, så er det bare blitt kjørt løyper på skogsbilveier og andre steder med jevnt og tørt underlag.

– Det er ganske varierende hvor vi finner mange kilometer med et sånt underlag. Vi kan ikke kjøre over myrer og bløte partier, opplyser Sheriff.

– Og vi kommer ikke til å kjøre løypene opp en gang til før det kommer mer snø.

Går du på fottur i skiløypene? Her er 10 tips for å unngå krangel i skisporet.

Lager såle for skiløypene

– Nå kjører vi terrengløypene med skuter for å pakke snøen, slik at kulden kan slå ned. For luftig snø isolerer og hindrer at bakken fryser, sier hun.

Sporene som blir kjørt opp, begynner å bli slitt enkelte steder der folk ploger.

– Slitasjen er minst på Ringkollen og nord i Marka, fra Svartbekken. Men bruk gamle ski, for det er kan være grus i sporet, råder hun.

Seks kunsteksperter - seks vintermotiver

14 år gamle Sofia har en helt annen interesse enn venninnene

"Det finnes nordmenn som ikke liker snø. De har et helvete på jord."