Det kan komme 30 centimeter snø i Oslo-området

– De neste dagene blir det kaldere stort sett hele døgnet østafjells. Det er mulig gradestokken vil vise litt over null akkurat i kystområdene, sier Kristen Gislefoss, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til NTB.

Han og andre meteorologer melder at det kan komme opp til 30 centimeter snø i Oslo-området i helgen, men Gislefoss understreker at det er rom for usikkerhet.

– Vi har jo ikke kontroll over lavtrykksbanen. Du kan risikere at det ikke kommer en centimeter i Oslo, ettersom lavtrykket går ned mot Danmark, sier Gislefoss.

Skientusiastene er likevel optimistiske.

Skiklare

Bjorli, Geilo og Sjusjøen har allerede åpnet løypene på kunstsnø, mens Kvitfjell og Hafjell tar sikte på å starte sesongen torsdag 10. Norefjell sikter på å åpne bakkene 12. november, og håper å ha på plass langrennsløypene til helgen. Tryvann satte torsdag på snøkanonene.

– Vi håper vi har et godt produkt om ti dager, men forhaster oss ikke så tidlig i sesongen. Det kommer også en del natursnø i helgen og det er morsomt vi gleder oss veldig, sier Espen Bengtson, daglig leder ved skisenteret.

Også Skiforeningen gleder seg til natursnøen i helgen.

– Vi begynner med å pakke løyper i første omgang. Så håper vi å tilby skiføre i løpet av lørdag og søndag, sier løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff til NTB.

Norefjell skisenter / Norefjell skisenter

Fint i nord

Også på Vestlandet blir det kaldere, og det er ventet nedbør både fredag og lørdag.

– Det blir stort sett regn på kysten og snø i høydene. Det kan komme litt nedbør også på søndag, men det er lite, sier Gislefoss.

I Trøndelag blir det også nedbør i helgen, men bare små mengder, opplyser meteorologen. Ellers blir det skyet vær.

Det er Nord-Norge som stikker av med finværet i helgen.

– De får det forholdsvis pent. Det blir en del sol, men langs kysten og i Finnmark kan det komme en og annen byge. Det blir en kald værtype også i nord, sier Gislefoss.