Dette er historien om Valkyrien stasjon

Søndag kveld er det première på NRKs nye dramasatsing Valkyrien. I serien møter vi Sven Nordin og Pål Sverre Hagen som henholdsvis undergrunnslege og dommedagsblogger.

Ifølge Aftenpostens anmelder Asbjørn Slettemark viser første episode av Valkyrien at serien har potensial til å bli blant de beste i 2017.

Han mener serien minner om Breaking Bad, der kjemilæreren Walter White og gategutten Jesse Pinkman slo seg sammen i en dyster union av krim og lyssky aktiviteter.

I sentrum for handlingen står den myteomspunne Valkyrien stasjon, som ligger mellom Nationaltheatret og Majorstuen.

Ulykke var opphavet til stasjonen

Valkyrien ble opprettet ved et uhell og nedlagt med et sukk, har byhistoriker Leif Gjerland tidligere skrevet i Aftenposten. Historien om Valkyrien startet med ideen om å strekke Holmenkollbanen ned til sentrum.

Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Byggingen av en tunnel fra Majorstuen til Nationaltheatret startet i 1912, men den leirete grunnen rundt Majorstuen bød på problemer.

Den 23. oktober 1912 dundret 800 kubikkmeter av gatepartiet ned i den utgravde tunnelen og dannet et 12 meter dypt hull. En trikk som kom kjørende da raset gikk, fikk stanset i siste liten, og ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen.

I utgangspunktet var det planlagt en stasjon mellom Majorstuen og Nationaltheatret som skulle ligge ved Homansbyen, men i og med at raset allerede hadde laget en nedgang på Valkyrien plass, kom ideen om heller å legge stasjonen der.

I 1928 åpnet stasjonen med det offisielle navnet «Valkyrie plass stasjon», skriver Leif Gjerland.

For nære Majorstuen

Stasjonen var i drift frem til 1985. da den styengte fordi plattformene var for korte for de nye T-banevognene. Dessuten ligger stasjonen bare 300 meter fra Majorstuen T-banestasjon.

Etter at Valkyrien ble nedlagt, var det igjen aktuelt å bygge T-banestasjon i Homansbyen. Planene ble skrinlagt av Oslo Sporveier i 2006.

Søndag «gjenåpner» isteden Valkyrien stasjon, når Sven Nordin som legen Ravn åpner klinikk for folk som ikke stoler på «systemet» og dets leger.

Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Aftenpostens anmelder har allerede påpekt at gatekjøkkenet på Valkyrien plass kan til å bli en turistattraksjon for krimnerder, på samme måte som Jo Nesbøs lesere oppsøker Harry Holes stamsted Schrøder.

For øvrig har Oslo sentrum også en stor, «hemmelig» togstasjon. Rett under polet på Frogner bygde NSB i 1980 Elisenberg stasjon til 100 millioner kroner. Stasjonen ligger der ennå, som et mørklagt spøkelse og symbol på feilslått planlegging og satsing på jernbane i hovedstaden.