Årets russetid går mot slutten, men det er snart duket for den tradisjonelt hektiske avslutningen, natt til 17. mai. Hver vår på denne tiden pleier derfor mediene å spørre politiet om én ting: Har russen vært bedre eller verre i år?

I fjor barket blant annet opptil 50 russ sammen i masseslagsmål, og noen russ innrømmet at de var livredde. Et flertall av skolerektorer ville avskaffe hele russetiden og kalte hele opplegget «en ødeleggende fyllefest som har utspilt sin rolle.»

– Russen er ikke noe bedre i 2017 enn i fjor, mener politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen ved Sandvika politistasjon.

Etter omorganiseringen av politiet har hun nå ansvaret for forebyggende politiarbeid i hele Oslo vest, inkludert Majorstuen, Asker og Bærum.

– Det absolutt verste er volden. Vi har sett både kjevebrudd og stygge skader. Det er også trist at så mange mister nattesøvnen på grunn av støy fra russebussene, da det skaper en generelt dårlig holdning til russen, sier Kjeldsen.

Les mer om årets feiring: Masse russebråk landet over

Kyrre Lien / SCANPIX

Mindreårige helt ned i 14-årsalderen er med på «rulling»

Politioverbetjenten forteller at det i hennes distrikt er færre russebusser i år enn i fjor, men at det fører til flere passasjerer på hver buss.

Politiet har blant annet stanset busser med over 60 passasjer, til tross for at de har vært godkjent for under halvparten.

– Vi vet også at det er en del yngre med når russen kjører, noen helt ned i 14-årsalderen. Det bekymrer oss veldig, fordi det foregår mye forskjellig i disse russebussene, forteller Kjeldsen.

Samtidig understreker hun at det også finnes masse flotte og høflige russ som oppfører seg eksemplarisk. Politioverbetjenten opplever lukkede arrangementer med vakthold, for eksempel treffet på Tryvann, som vellykkede.

Men når natt til 17. mai nærmer seg, er Kjeldsen klar over at det kan bli hektisk for politiet.

– Jeg regner med det, men det er veldig væravhengig. Dessuten bruker de å bli litt slitne så langt ut i russetiden, sier politioverbetjenten.

Se kartet over russebråket i Oslo, Asker og Bærum

Aftenposten har samlet alle meldinger fra politiet i Oslo og Akershus om russen i 2017. I kartet under kan du se hvor russen og politiet har krysset veier under årets russetid.

Gjennomgangen av alle politiets offentliggjorte meldinger viser at russebråket allerede startet i mars.

Tidslinjen i kartet spilles av automatisk, men du kan selv trykke «next» for å gå videre.