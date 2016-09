Disse skal kjempe om å levere nye trikker til Oslo

Før det gjennomføres en normal anbudskonkurranse, er det vanlig at den som skal bestille noe går gjennom alle leverandører som melder sin interesse. Der ser man blant annet på økonomien, kompetanse og etikken til selskapene.

Nå er seks selskaper valgt ut til å delta i anbudsrunden om å levere Oslos nye trikker.

Skal kjøpe inn minst 87 nye trikker

Det er Sporveien som leder Trikkeprogrammet. Det består av Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap og Ruter.

Det er en ganske stor kontrakt de nå skal kjempe om. Totalprisen for nye trikker til Oslo, inkludert ny infrastruktur og vedlikeholdsbaser, er foreløpig beregnet til omtrent 4,7 milliarder kroner.

Usikker på hvordan du skal oppføre deg på trikken? Denne regelen bør alle passasjerer kunne

Her er selskapene som skal kjempe om kontrakten

Alstom (Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.)

CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA)

Oslo Consortium (Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH)

Skoda (Skoda Transportation AS)

Stadler (Stadler Pankow GmbH)

The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG)

Dette har selskapene å vise til i dag

Hvilke funksjoner som legges til grunn, for eksempel til støynivå eller design, er det ikke mulig å få svar på nå. Sporveien vil sette krav, og det blir opp til leverandørene å levere på disse i anbudskonkurransen.

Vi ba likevel selskapene om å gi en pekepinn på hvordan trikkene kan bli seende ut. Dersom de ikke har skisser av dette, ba vi dem sende illustrasjoner av de siste trikkene de har levert.

Det er dermed ikke sikkert utseendet blir likt, men det kan gi en pekepinn.

CAF og Stadler skriver i en e-post til Aftenposten at de av prinsipp ikke sender ut informasjon om en anbudskonkurranse mens den pågår.

Usikkert når vinneren blir offentliggjort

Nøyaktig når vinneren og Oslos nye trikk er klar, er vanskelig å få svar på.

Men det er et uttalt mål at to trikker skal kjøres på en vintertest vinteren 2019/2020.

Vinneren må dermed være klar i god tid før dette. Serieproduksjonen av nye trikker skal etter planen starte sommeren 2020, og siste trikk skal være levert vinteren 2024.