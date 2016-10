Dømt for ulovlig våpen - hjalp ikke at det var for å beskytte seg i et narkotikamiljø

33-åringen ble også dømt for å ha hatt et ulovlig skytevåpen, en Phoenix pistol. Politiet fant pistolen under sengen hans.

Han skal ha hatt pistolen for å beskytte seg i det tøffe narkotikamiljøet. Oslo tingrett slår fast at det ikke er en formildende omstendighet.

18 kilo narkotika

Pistolen var uansett ikke det alvorligste av det som 33-åringen ble dømt for. Oppbevaringen av tilsammen nesten 18 kilo narkotika av forskjellig slag veide absolutt tyngst i straffutmålingen.

Mannen fra Oslo fikk sin første dom allerede i 1999, da han var 16 år gammel. Siden da har det blitt ytterligere seks dommer for blant annet narkotikalovbrudd, vold og voldtekt.

Han fortalte i retten at han har vært løselig tilknyttet B-gjengen fra han var svært ung og hadde omgang med medlemmer i en annen kriminell gjeng, Furuset Bad Boys, fra han satt i fengsel i 2010–2011.

Kjent figur i gjengmiljøet

Ifølge en politimann som vitnet i retten, var den tiltalte en kjent figur i gjengmiljøet. Etterforskningen av saken mot ham startet ved at politiet fikk nyss om at han drev med narkotika. Etter at politiet ransaket flere steder, kunne man registrere følgende funn:

8,9 kilo amfetamin, 978 gram MDMA og 2,9 kilo hasj i en kjølebod i en boligblokk

970 gram amfetamin i en personbil

2,9 kilo hasj i en leilighet

Politiet mener også at 33-åringen hadde hånd om fire kilo amfetamin på et ukjent sted, et parti som ble overlevert til tre personer som politiet ikke har funnet.

Fikk 50–100.000 for jobben

Tiltalte sa seg skyldig i hovedpunktet i tiltalen og erkjente at all narkotikaen var hans. I retten fortalte han at han fikk i oppdrag å hente narkotikaen hos bakmennene. Han gjorde dette fordi han trengte penger og var lovet 50–100.000 kroner for jobben.

Han hevdet at han nærmest var å regne for en løpegutt, men dommerne slo fast at han utvilsomt var en betrodd medarbeider.

Fordi 33-åringen la alle, eller nesten alle, kortene på bordet, ga Oslo tingrett ham en strafferabatt på 30 prosent og fastsatte altså fengselsstraffen til syv år og seks måneder.

33-åringen har anket straffutmålingen og ønsker seg en dom der noe av fengselsstraffen kan gjøres om til «narkotikaprogram med domstoldskontroll», opplyser hans forsvarer, advokat Astri Aas-Hansen.