Dømt til fire års fengsel for imam-angrep

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv utenfor sitt hjem sent på kvelden 16. juni 2014. Imamen bor cirka 50 meter fra moskeen.

Flere av stikkene måtte sys, og minst en av skadene førte til livstruende blødninger som måtte behandles på sykehus, går det fram av tiltalen.

To menn på 41 og 30 år ble pågrepet et par uker etter angrepet. Mennene ble senere tiltalt. Ifølge tiltalen utførte den 30 år gamle nordmannen selve angrepet, mens den 41 år gamle norsk-pakistaneren var med på å planlegge angrepet og kjørte 30-åringen til Grønland.

Begge to har nektet straffskyld under rettssaken som startet i Oslo tingrett i slutten av august.

Fanget av overvåkingskamera

Fredag ble 30-åringen dømt til fire år fengselsstraff i Oslo tingrett. 41-åringen må også sone i fire år. Begge to må sammen betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til imamen.

Rett etter angrepet i juni 2014 satte politiet store mannskaper i sving for å oppklare saken. I forbindelse med denne jobben har politiet gått igjennom bilder fra over ti overvåkingskameraer i området rundt moskeen og imamens bolig.

Ved hjelp av disse bildene klarte politiet å spore opp 41-åringen som i mange år har vært medlem i Young Guns. Selv har 41-åringen sagt at han var på Grønland, men det var for å kjøpe hasj. Han tror at politiet tok ham på bakgrunn av hans rulleblad. Han er domfelt ni ganger tidligere.

30-åringen er dømt fem ganger tidligere.

Dømt for å ha fjernet spor

Også den 37 år gamle daværende kjæresten til 30-åringen var tiltalt i saken. Hun hadde forsøkt å vaske bort blod fra skoene 30-åringen hadde hatt på seg i forbindelse med angrepet.

Da hun ikke lyktes med å fjerne blodet fra skoene, kastet hun dem. Kvinnen innrømmet straffskyld da saken startet. Hun er nå dømt til 30 dagers fengsel. Hele dommen er gjort betinget med en prøvetid på 30 dager.

Retten delt om knivspørsmål

Retten delte seg i to når det gjaldt spørsmålet om 41-åringen visste at 30-åringen hadde med seg en kniv på Grønland.

Rettens formann og en meddommer mente at 41-åringen visste om kniven, mens den andre meddommeren mente at det var rimelig tvil om at 41-åringen visste om kniven.

Anket på stedet

41-åringen var den eneste tiltalte i Oslo tingrett da dommen ble lest opp fredag. Han spurte dommeren om å få lov til å komme med en kommentar. 41-åringen mente at dommeren har lagt altfor mye vekt på forklaringene som er imot de to tiltalte.

– Dere har full tro på 37-åringens forklaring, men ikke det som er i vår favør, sa 41-åringen før han anket dommen på stedet.

Aktor: Jeg er fornøyd

Statsadvokat Nina Søndersrød har vært aktor i saken. Hun hadde lagt ned påstand om fengsel i fire år for 41-åringen. For 30-åringen ønsket hun fire år og to måneder. Søndersrød er fornøyd med dommen.

– Jeg er fornøyd med at retten er enig med min vurdering av bevisene i saken. Jeg synes retten har kommet frem til riktig resultat, sier Søndersrød etter domsavsigelsen.