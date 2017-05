Dømt tolv ganger for bedrageri – tilstår igjen

Akkurat nå kaller hun seg Marie Madeleine Steen, men politiet kjenner mer enn 20 aliaser hun har brukt.

– Jeg syntes synd på henne. Hun sto der med en stor koffert og en bag. Sa hun var nyoperert og blitt frastjålet alle pengene sine på T-banen, forklarte ung student som ble lurt trill rundt i fjor sommer.

For å hjelpe bedrageren tok hun ut 2000 kroner av minibanken.

I Oslo tingrett tirsdag morgen svarte 59-åringen «ja» på samtlige syv tiltaleposter om grove bedragerier.

Foroverbøyd og med kort, grått hår nærmest lå hun ned ved siden av sin forsvarer Lars Leversen.

* Les også: Storsvindler innrømmer å ha lurt prest og nonne

Helt konsekvent snudde hun ryggen til vitnene som kom for å fortelle hvordan hun hadde utnyttet deres tillit.

Fra før er hun domfelt 12 ganger. Her har hun forklart at hun hadde en vanskelig barndom og at ofrene hun plukket ut minnet henne om faren.

Denne gang er de fleste hun har lurt jenter ned i tenårene.

Et liv i løgn

Historien er ofte den samme: Hun er kreftsyk og har kort tid igjen å leve. Sønnen døde plutselig, eller hun har mistet nøkler og lommebok.

«Noen» skal komme neste dag og betale tilbake pengene. Men «noen» kommer aldri.

I Sverige kalles hun «Nordens største bedragerske». I Danmark «Kvinnen med den tunge koffert».

Den foreløpig siste av i alt 12 dommer for bedragerier fikk hun i Oslo tingrett i 2012. Tingrettsdommer Oddvar Ege oppsummerte det slik:

«Tiltalte må – til tross for kreftdiagnosen – ha en rimelig god fysikk som fra juli 2010 til april 2012 har klart å bevege seg i området Oslo, København, Lærdal, Halden, Tønsberg, Kongsberg, Skjåk og Töksfors og foretatt bedrageriene».

Åtte svenske dommer

Aftenposten har innhentet i alt åtte dommer fra Sverige i tidsrommet 1992–2002. Kvinnen er utvist både fra Sverige og Danmark flere ganger.

I juni skal hun igjen i retten i Danmark tiltalt for å ha bedratt Ørslev kloster under navnet Maria Hansen. Her stakk hun fra regningen etter å ha laget ballade og ufred.

– Er du under straffeforfølgelse i utlandet? ville aktor Nora Eek-Nielsen vite.

– Ikke som jeg kjenner til, svarte tiltalte.

Per Annar Holm

Ga lån og serverte mat

En annen som ble rundlurt var pizzakokken Yasir Kahn. Også han fikk servert historien om kreft, sult og fordervelse. Han laget mat og lånte henne 2100 kroner til hotell slik at hun skulle slippe å overnatte på en bensinstasjon.

Kahn er fortsatt forbannet over det som skjedde 24. august i fjor:

– Pengene har ikke så mye å si, men om det kommer noen som virkelig trenger hjelp, er det ikke sikkert vi vil hjelpe når vi er blitt lurt av sånne folk, sa Kahn.

Per Annar Holm

Fakta: Født Inger Marie Nerby 27.10.57 Inger Hansen, Inger Marie Lärke, Marie Madeleine Larsen, Madeleine Johansson, Madeleine Larsen, Maria Hansen, Maria Kristoffersen, Maria Larsson, Maria Magdalena Selmer, Marie Steen, Marie Steen-Larsson, Mary Steen, Mia Hansen, Mia Larsen, Mia Larsson, Mia Olsen, Miriam Steen, Signe Marie Selmer, Vigdis Olsen, Mette Steen, Maria Steen, Maria Safin, Marie Madeleine Steen eller bare «Inger».

Ba om to år

Politiadvokat Nora Eek-Nielsen sier det finnes svært liten annen rettspraksis enn bedrageridommene mot nettopp Marie Madeleine Steen.

Et ferskt nettsøk på norske aviser viser at 59-åringen senest i mars var aktiv i Risør, mens andre Aftenposten har snakket med, har fattet mistanke i siste liten:

Eek-Nielsen ba Oslo tingrett om å dømme Steen til to års fengsel, men at ett år skulle gjøres betinget slik at hun slipper å sone om hun ikke begår nye bedragerier.

Advokat Leversen ba retten om å behandle hans klient på mildest mulig måte.

Les også: