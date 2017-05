Du ypper ikke med politihestene Grane og Vilje

Ingen ypper med Vilje på 700 kg. Heller ikke med Grane, Balder, Munin eller noen andre av de 14 hestene i politiets rytterkorps. De er uten tvil blant Oslo-politiets mest effektive «konstabler».

– En rytterekvipasje gjør åtte – ti manns jobb når de patruljerer i byens gater, sier leder for rytterkorpset, Drude Fogh.

– Ved demonstrasjoner og tumulter trekker folk seg automatisk tilbake når politihestene kommer. Samtidig er hestene kontaktskapende og viktige i politiets forebyggende arbeid, sier hun og forteller at Rytterkorpset skal være synlig, tilgjengelig og skape trygghet i hovedstaden.

Myke verdier viktig i politiet

Ingar Storfjell

– Vi har mange tåredryppende historier å fortelle fra gaten. Slitne narkomane står og holder rundt hestene. Folk som ikke nødvendigvis har noe til overs for ordensmakten sier at det er hyggelig å se oss. Vi trenger myke verdier i politiet, sier Mari Engestøl Røgeberg, fagansvarlig for politihestene.

I Rytterkorpsets stall ved Akershus festning knegger 14 firbente konstabler godmodig mens de gumler høy. Tyr, Frigg, Hermod og Balder har en dempende effekt på potensielle bråkmakere og sterke kontaktskapende egenskaper.

De er store, sterke karer med brunt blikk og myke muler, opplært til alt fra å ri foran i 17. mai-toget til å stanse opptøyer.

Fakta: Rytterkorpset Etablert i 1893 Korpset er det ridende politi ved spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.

Består nå av 14 hester og ryttere.

Rytterkorpset holder til i Myntgata i den gamle offiserstallen på Akershus festning.

Ridehallen er i en verneverdig bygning fra 1900-tallet.

Rytterkorpset brukes blant annet til patruljering, tjeneste ved uroligheter og opptøyer, samt ledsagelse i parader og opptog, for eksempel på 17. mai.

Se – en statsråd til hest!

Ingar Storfjell

En politihest må kunne hoppe over brennende hindre, gå i trapper, tåle store folkemengder, støy, tumulter og tett trafikk, noe som forklarer hvorfor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen plutselig befinner seg høyt til hest i Myntgata.

Han viser seg å være riktig så hestevant og røper at han har en fortid som medlem i Ponniklubben. Nå har samferdselsministeren parkert sykkelen ved stallveggen og svingt seg opp i salen på den stødige vallaken Vilje, en av de største politihestene.

– Vilje er veldig grei, men liker ikke gardister, opplyser Røgeberg og føyer til at hesten forholder seg profesjonelt til gardistene på 17. mai.

Ingar Storfjell

Hester er kjøretøy og må ferdes i veibanen

Statsråden er invitert til en orientering om utfordringen hester og ryttere møter som trafikanter. Ifølge trafikkreglene regnes hester som kjøretøy og skal følgelig gå i veibanen. Rytter og kusk skal følge reglene for kjørende trafikk, også når hesten leies. Mens fotgjengere, syklister og biler har sin definerte plass i trafikkbildet, er det ikke like enkelt for hester. Farlige situasjoner kan fort oppstå ved ferdsel på veiene, der ilter tuting og uvettige forbikjøringer fort kan skape farlige situasjoner.

Det ridende politi inngir respekt. Men også politiet har erfart at ikke alle bilister viser hensyn, særlig når politihestene er på ferie på landet, og ekvipasjen er i sivil.

Etter en orientering om hest i trafikken, om hesters reaksjonsmønstre og adferd, adferd, bærer det ut i den relativt trafikkfri gate for hest og rytter.

–Vi burde kanskje hatt en sånn en i departementet, foreslår Ketil Solvik-Olsen.