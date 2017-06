Det er Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, som overfor Aftenposten lover at partiet vil stå fast på avgjørelsen, også om de i høst skulle havne i regjering.

– Ja, fordi vi erkjenner at det er tungtveiende grunner for sammenhengende utbygging Lysaker-Ramstadsletta. Men spørsmål om bomsatser kan komme til behandling i Stortinget, sier Sivertsen.

Høyres Nikolai Astrup, leder av Transportkomiteen på Stortinget, sier til Aftenposten han er fornøyd med at Arbeiderpartiets stortingsgruppe overprøver partileder Jonas Gahr Støres lokallag i Oslo i E18-saken.

Flertall for E18 på Stortinget klart i mai

Mandag 22. mai skrev Aftenposten at byrådet taper kampen om E18, fordi et klart flertall på Stortinget støtter sammenhengende utbygging.

En egen proposisjon om saken ble lagt frem for Stortinget, der Transportkomiteen har fått frist til over førstkommende helg med å komme med sin innstilling.

Men onsdag kveld siterte Asker og Bærum Budstikke den lokale Ap-representanten Åsmund Aukrust på at også dette partiets stortingsgruppe støtter utbygging helt til Ramstadsletta i første byggetrinn.

– Å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta i første byggetrinn er i tråd med hva Arbeiderpartiet har ment hele tiden. Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, fremholder Aukrust overfor Budstikka.

Dermed er bare MDG og SV imot sammenhengende utbygging, av partiene som har tonet flagg. Sp vil fortsatt ikke fortelle hva partiet lander på.

Fakta: Dette har avgjort kampen om E18-utbygging vest for Oslo:

Veivesenets utspill om de store komplikasjonene ved amputert E18-utbygging, og klare anbefaling om utbygging i ett strekk Lysaker-Ramstadsletta.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) beskjed om at Regjeringen ønsker sammenhengende utbygging, på strekningen som er statens vei (riksvei).

Teksten i forslaget til ny Nasjonal transportplan, som behandles i Stortinget før sommeren.

Jan Tomas Espedal

Raymond Johansen: – Ikke overkjøring

– Jeg tar det til etterretning. Men jeg er skuffet over vedtaket som er gjort, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten.

Selv om han fremdeles mener Regjeringen overkjører byrådet, mener ikke Johansen at Arbeiderpartiet på Stortinget gjør det samme.

– Det stortingsgruppen gjør er å påpeke fire ting: De støtter Regjeringens forslag om utbyggingen av første etappe, ikke hele utbyggingen. Samtidig er de tydelige på kritikken av Regjeringen, som ikke går tilbake til partene for å reforhandle avtalen. De sier også at kostnadene må kuttes, og at utbyggingen må skje på en måte som ikke øker trafikken inn til Oslo, sier Johansen, som for tiden er i Essen i Tyskland for å delta i konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad.

Avgjørelsen gir enda større trygghet for beboerne på Strand.

Likevel venter de med å sprette champagnen.

Sår tvil om videre utbygging av veien

Johansen mener motorveien fortsatt vil bli et tema fremover, fordi veien skal bompengefinansieres med midler fra Oslopakke 3. Nå er første etappe avklart frem til Ramstadsletta, men veien er planlagt helt frem til Asker.

– Er det noe jeg er helt sikker på er det at det skal være mange nye forhandlinger, nye lokale reguleringer og det skal være diskusjoner om prioriteringer. Hvilke prosjekter i Akershus er det man sier nei til som en følge av dette? Hvis man sier ja til å bruke 40 milliarder, er ikke siste ord om E18 sagt. Det har betydning for alle store utbygginger, sier Johansen.

Byrådet mener fremdeles de ikke har fått gode nok garantier for at trafikken inn til Oslo ikke vil øke. Et ekstra felt inn mot Oslo skal kobles på fra E16 og frem til Ring 3.

Gleder seg over «overkjørsel» av Støres Oslo-parti

– Det eneste som skaper usikkerhet om prosjektet nå, er en eventuell ny rødgrønn regjering der Ap må samarbeide med partier som er sterke motstandere av prosjektet. I så fall får vi håpe at Ap får større innflytelse over dette prosjektet enn det Raymond Johansen i Oslo Ap har, sier Høyres Nikolai Astrup.

SVs Kari Elisabeth Kaski varsler på sin side at Arbeiderpartiet må være forberedt på å forhandle om saken, dersom de skal i regjering med partiet.

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt seg både for og mot E18.

Her finner du en oversikt over ulike uttalelser.

Ser ikke grunn til å rippe opp i Oslopakke 3

Aftenposten har bedt om en kommentar fra Jonas Gahr Støre. Partiet henviser til samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen.

Han bekrefter altså Åsmund Aukrusts uttalelser.

– Er det grunn til å rippe opp i flere sider ved Oslopakke 3, slik partier har tatt til orde for som er mot helhetlig utbygging av E18?

– Nei. Forliket må opprettholdes, samtidig som alle må ha fokus på kostnader ved utbyggingen, sier Sivertsen.