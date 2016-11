Eiere av private barnehager: - Tragisk at Oslo kommune vil stoppe oss

Eli Sævareid er medeier og daglig leder av Trygge Barnehager, selskapet som eier og driver FUS-barnehagene. De eier 170 kommersielle barnehager i over 80 kommuner, de har 17 barnehager i Oslo. Og de har ambisjoner om å bygge flere.

De ambisjonene bulker direkte med byrådets ambisjoner gjort kjent i Aftenposten igår om at det ikke ønsker å ha flere kommersielle barnehager i byen.

- Vi kan barnehage!

- Ingen klager på det vi leverer, da er det tragisk at politikerne ønsker å stoppe oss uten så skjele til kvalitet og hva vi tilbyr barna.

– Jeg skjønner at Rødt gjør det av prinsipielle og politiske grunner, men jeg fatter ikke at Arbeiderpartiet blir med på en ferd som kommer til å koste byens borgere dyrt, sier Sævareide som ikke har problemer med at politikerne stiller krav til barnehageoperatører:

– Likevel mener du at dette er tragisk?

– Ja, for byen og byens befolkning. Her sier byrådet at det skal bekjempe private barnehager koste hva det koste vil. Det skal ikke stå på penger.

Tjener millioner på barnehager

Mener tilskuddene vil øke

– Hvorfor er dette en gavepakke til eksisterende private barnehager?

– Fordi de offentlige kommer til å bli dyrere når byrådet åpner for nærmest uhemmet pengebruk og samtidig fjerner konkurrentene. Driftstilskuddet til private barnehager skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter pr. heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager. Tilskuddene til private barnehager vil gå i været sammen med prisene på kommunale plasser, tror Sævareide.

– Hva vil konsekvensen av byrådets skjerpede holdning til private barnehager blir for dere?

– Vi får se. Byråd må også forholde seg til lovverket. Både norsk lovverk og internasjonalt.

– Betyr det at det kan bli aktuelt å trekke byrådet for retten?

– Det vil jeg ikke uttale meg om i dag, sier Sævareide.

Normer og krav må gjelde alle

Kanvas har et 30-talls barnehager i Oslo, men daglig leder Robert Ullmann ser ikke på byrådets vedtak som en trussel:

– Nei, vi er ikke en kommersiell barnehageeier. Vi er en selveid stiftelse med ideelle formål som skal levere gode barnehagetilbud og ikke overskudd til eiere.

Han har forståelse for at byrådet er skeptisk til at private eiere skal ta ut fortjeneste fra barnehagedrift, men hvis det er opptatt av kvaliteten i byens barnehager, mener han det må gripe til andre virkemidler:

– Da må det sette mye tydeligere krav til kvalitet, som blant annet en høyere pedagogtetthet og normer for bemanning og å rydde opp i vedlikeholdsetterslep.

– Som også må omfatte deres egne barnehager?

– Selvfølgelig, slike normer og krav må gjelde for alle, sier Ullmann.

Byrådet krever tilbake penger fra private Oslo-barnehager

– Uforutsigelige rammer forsinker barnehageutbyggingen.

Espira driver sju private barnehager i Oslo.

– Jeg er usikker på hvilke konsekvenser dette vil gi for de kommersielle barnehagene, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

– Men det er uvanlig at man inngår avtaler for å stoppe barnehageutbygging. Det er noe nytt i Norge. Vi er i dialog med boligutbyggere for å få flere barnehager, og det forsinker prosessene når vi må gå juridiske runder, sier han.

Han understreker at forutsigelige rammer er viktig.

– For det er et stort behov for barnehager og vi har lange ventelister. Vi har samme målsetting som Oslo kommune når det gjelder barnehagene, og ser oss som en del av løsningen.

– Byrådet prøver å tøye loven.

Arild M. Olsen, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener at byrådet prøver å tøye loven for å unngå private barnehager.

– Nå skal nye prosjekter manøvreres inn i grenselandet av det kommuneadvokaten og fylkesmannen har sagt. Dette vil bare senke utbyggingen av barnehager, sier han

– Men det endrer ikke rettspraksis og loven. Vi tror ikke det blir noen endring. Vi tror bare at det vil ta lengre tid før Oslo får full barnehagedekning, sier han.

Det er først når en konkret sak ligger på bordet at man får seg hvordan dette blir til slutt.

– Så du tror ikke at enigheten mellom Rødt og byrådet om hvordan barnehageloven skal tolkes, vil bety så mye?

– Jo, det er dramatisk, for det er mangel på barnehageplasser i Oslo. Dette sinker både prosessen med å få bedre barnehager og få nok barnehager. Dette er en konsekvens av at et lite mindretall forsøker å få igjennom noe som det store flertallet ikke vil ha.

– Hva kommer PBL til å gjøre?

– Nå har vi behov for å sette oss ned og tenke oss om. Vi vil ha et ryddig og godt forhold til kommunen og bidra til at unger i Oslo får gode barnehager, sier han.