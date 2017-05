Ekebergtunnelen stengt på grunn av teknisk feil - store køproblemer i morgenrushet

Oslo-politiet opplyser i 0715-tiden at det jobbes med med å løse problemet, men at nordgående løp i tunnelen foreløpig er stengt, noe som fører til «mye ekstra kø» på E6 og E18.

Vegtrafikksentralen opplyser også at det er tekniske problemer i Operatunnelen, som fører til at kun tunnelens ene løp er i bruk. Vegtrafikksentralen anbefaler Ring 3 som alternativ rute for bilister som skal gjennom Oslo.

Også Nordbytunnelen på E6 i Akershus var en periode stengt på grunn av tekniske problemer. Denne ble åpnet i 07.40-tiden.

Saken oppdateres.