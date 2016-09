Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen måtte beklage utsagn om privat sykehjem

Forrige uke skrev Aftenposten om hvordan Manglerudhjemmet er blitt endret fra et tradisjonelt sykehjem til en morsom møteplass med restaurant og pub.

– Dette kan alle sykehjem i Norge gjøre, sa Hilde Helland, daglig leder ved Manglerudhjemmet til Aftenposten.

I ettertid skrev byrådssekretær for eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), Benjamin Endre Larsen, anklaget den private tilbyderen bak Manglerudhjemmet for å drive en «kampanje for å sverte kommunale sykehjem» i Oslo.

Hett tema i bystyret

Dette ble et hett tema under bystyrets spørretime onsdag ettermiddag. Eirik Lae Solberg (H) lurte på om hva byråden synes om denne karakteristikken fra Larsen.

– Byrådssekretær Larsen har beklaget dette. Jeg er helt enig i denne beklagelsen. Det var ikke grunnlag for å si at dette var en svertekampanje. For øvrig vil jeg si at det som skjer i Manglerudhjemmet ikke er så spesielt som det kommer frem i Aftenposten, svarte Thorkildsen.

– Dårlig fremstilling av kommunen

Også KrFs Erik Lunde hadde sendt et skriftlig spørsmål om dette på forhånd.

I svaret til Lunde skriver Thorkildsen at «Det som nok fikk byrådssekretæren til å gå langt i sine karakteristikker, antar jeg skyldtes framstillingen av Oslo kommune», skriver byråden og viser til at ledelsen ved Manglerudhjemmet også sa at de ikke ville fått til det samme dersom de var kommunale.

Thorkildsen måtte også svare på spørsmål om sykehjem som blir tatt over av Oslo kommune når kontrakten med de private går ut har noe å frykte.

– de har ingenting å frykte. Jeg har selv hospitert på Madserudhjemmet en dag før sommerferien. Der var de ansatte veldig glad for at kommunen vil ta over, svarte byråden.