En befolkning på størrelse med Kristiansands pendler til Oslo hver dag

Dag Are Børresen (45) står på Ski stasjon sammen med datteren Vilma Georgine (13) og hennes venninne Ingrid Bringsvor (13). Jentene går i 8. klasse på KG i Oslo.

De har akkurat satt fra seg bilen på innfartsparkeringen ved Ski Storsenter, ti minutter etter at de kjørte hjemmefra der de bor i Tomter.

Om sommeren hender det at Dag Are sykler, fem mil til jobben på Majorstua, en tur på én time og tre kvarter.

Ellers tar far og datter toget sammen rett før halv åtte hver morgen.

Flere enn 80 000 reiser fra Akershus hver dag

For de aller fleste foregår reisen fra Akershus til Oslo med kollektivtransport. Det viser tall utarbeidet av Ruter for Aftenposten.

Hver dag reiser det 46 000 med buss, tog, trikk og T-bane inn og ut av Oslo. Ca 33 000 reiser i bil mens bare 3100 sykler.

De totalt 168.000 reisene inn og ut av Oslo, fra Akershus, tilsvarer mer enn 80 000 mennesker om dagen.

Det er omtrent samme antall som bor i hele Kristiansand kommune.

I tillegg kommer de mange som pendler til Oslo fra fylker som Buskerud, Østfold og Vestfold.

Aftenposten skal teste fire jobbreiser: Her kan du lese mer om prosjektet

PS: Kjører du bil fra Ski eller Lillestrøm til jobb og vil ha selskap i neste uke? Send e-post med telefonnummer til oe@aftenposten.no

Måtte sitte i kofferthyllen

Med så mange reisende er det ikke alltid far og datter Børresen ser så mye til hverandre, selv om de er på samme tog til og fra Oslo.

Ifølge Vilma er de heldige om de får sitte sammen, i nærheten av hverandre, eller i et sete i det hele tatt.

– Det hender jeg må sitte på gulvet. Én gang satt jeg i en kofferthylle.

– Hvordan er det egentlig å pendle?

– Det er greit. Men tar lang tid. Jeg er den i klassen som bruker lengst tid, én time og ti minutter, med trikk fra Oslo S, sier Vilma.

De skulle gjerne tatt buss til Ski, men den muligheten finnes ikke. Og aller helst skulle Vilma reist med tog hele veien. Men avgangene fra nærmeste stasjon passer ikke med skoletidene.

Byggingen vil pågå i flere år: Slik vil en ny sentrumstunnel for T-banen prege Oslo mens den bygges

Morten Uglum

Lillestrøm - Oslo mest populære togstrekning

Strekningen familien Børresen reiser er den nest mest populære av de fire Aftenposten skal teste, viser tall fra NSB.

Tallene Aftenposten har fått inkluderer ikke Nittedal.

Det var 2,97 millioner på- og avstigninger mellom Oslo og Lillestrøm i 2015, 1,7 millioner mellom Oslo og Ski og 1,42 millioner mellom Oslo og Asker.

Slik blir det bedre plass på trikk, tog og buss: Blant Oslos kollektivreisende har det lenge versert rykter om et mystisk «rom»

Morten Uglum

Har klare meninger om bo- og pendlerforhold

Aftenposten har skrevet om hvordan Oslo og Akershus er blitt enige om å bygge boliger og transport, nemlig ved å gjøre utvalgte knutepunkter til tettsteder, og tettsteder til byer (du får full oversikt om du klikker her).

– Utbygging av knutepunkter som Ski er bra, men man må også sørge for transport og parkering for de som bor utenfor. Det reduserer trykket på forstedene. Mange av dem som flytter ut, ønsker mer plass og luft. Det får de ikke hvis det bygges for tett. sier Dag Are Børresen.

– Det er i hvert fall ikke mangel på boligtomter rundt Oslo. Stedet der vi bor er en godt bevart hemmelighet for den som ønsker plass og natur. Tettsteder som Tomter er flinke til å bygge nye boliger nær togstasjonen, som igjen skaper grunnlag for butikker, næringsliv, flere barnehager og skoler.

– Jeg tror ikke det er antall mil til sentrum som er det avgjørende for folk flest. Det er tiden det tar å komme seg dit, sier Børresen.