Hver dag sist uke fikk en ny sjetteklasse prøve seg på Vøienvolden gård, som ligger idyllisk til på Sagene og tilhører Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus.

Håndverk som kan dø ut

Signe Dons

– Det er dessverre slik at noen tradisjonshåndverk holder på å dø ut. Håndverksdagene her er et ledd i vårt arbeid for å styrke dem, forteller prosjektleder Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen.

Klasse 6 B fra Nordpolen skole er delt opp i fire grupper, som skifter på å besøke fire arbeidsstasjoner med fagfolk som ledere. Konsentrasjonen er på topp mens Aftenposten er på besøk.

– Har dere lært noe nytt?

– Ja. Jeg kunne jo ikke mure, men lærte det fort. Da jeg først hadde skjønt det, gikk det ganske lett. Det kunne kanskje være et yrke for meg, men det er tungt og sikkert hardt for ryggen. Jeg har egentlig tenkt å bli lege, sier Satyar Mardan (11 1/2 år).

Signe Dons

– Det var ordentlig gøy å reparere et gammelt vindu og se hvor fint det ble. Å smøre kitt på glasset og tilpasse det i rammen var morsomst. Det var også spennende å lage maling, for fargen ble annerledes når vi blandet selv. Først glitrende lillaaktig, men så hvit da vi strøk den på en planke, sier Nan Havgar (11 1/2).

Hun kunne godt tenke seg å drive med begge deler som voksen, men har planer om å bli kokk eller fotograf.

Restaurering med kursvirksomhet

Signe Dons

Barna er med i prosjektet «Kulturminner for alle», som drives av Fortidsminneforeningen med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Et tilsvarende opplegg tilbys ved Borgund stavkirke i Sogn.

– Vi deler blant annet ut tilskuddsmidler til restaurering av konkrete kulturminner. Mange av disse restaureringsprosjektene har kurs og opplæring som del av prosessen, forteller prosjektlederen.

I år har 32 prosjekter over hele landet fått tilsammen 4. 4 millioner kroner i tilskudd til istandsettelse. Den årlige rammen er på fem millioner kroner.

– Målet er å utdanne neste generasjon tradisjonshåndverkere mens vi ennå har noen erfarne fagfolk som kan videreformidle sin kunnskap, sier Mathilde Sprovin.

– Et fantastisk opplegg for skolene

Signe Dons

Lærerne for klasse 6 B ved Nordpolen skole er glad de fikk meldt på klassen tidlig nok.

– Skolene dynges ned av ymse tilbud. Dette er et lokalt og meget nyttig tiltak. Elevene får bruke verktøy som de knapt vet navnet på, eller ser i sin hverdag. Det er et fantastisk opplegg, som treffer flere fag og er rettet inn mot læreplanen, sier klasselærerne Hege Lofthus og Jonas Voigt.

De synes det er flott at de unge får møte fagfolk som representerer sine yrker i en tid hvor det rekrutteres få til de klassiske håndverksfagene.

Signe Dons

– Vær lur, bygg i mur! sier vi i murerfaget. Alle hus må i hvert fall ha en grunnmur, sier Knut Fjeld til barna.

Han er pensjonert murer, tilknyttet Bygningsvernsutvalget i Fortidsminneforeningen (Oslo og omegn lokallag) og medlem i Murermesternes Forening i Oslo, som er med på dette for å skape oppmerksomhet rundt faget.

Huset bygges og rives fire ganger hver dag

Signe Dons

På plenen reises et lite hus i maskinlaft, som snart skal rives. Det rives og bygges opp igjen fire ganger hver dag, for hver gruppe skal gjøre det. Ved siden står en redskapskasse og det ligger to tømmerstokker på bakken, slik at elevene også skal prøve seg på å telje og kante stokker.

– Enten lafter vi i rundtømmer, eller vi kanter tømmeret, slik at veggen blir rettere, forteller tømrer Mattias Kirchhofer. Han gir en barkespade til en gutt. En annen gutt, som skjærer vekk mer bark med en bandkniv, får høre at han må sitte, ikke stå, for da blir man ikke så sliten i ryggen. En tredje kar holder på med en tung bile for å kante en stokk, og får klar beskjed om å holde bena godt fra hverandre.

Lager billig låvemaling

Signe Dons

– Her lager vi komposisjonsmaling som i gamle dager, også kalt låvemaling. Vi lærer barna hva som elementene i en maling og hvordan vi gjør den vannfast, slik at den ikke renner av veggen. Så får de male litt etterpå, forteller malermestrene Cecilie Ski Breen og Ida Gamre, som er med i ressursgruppen tilknyttet «Kulturminner for alle», og ellers er kolleger i Alliero.

– Hva inneholder komposisjonsmalingen?

– Salt, rugmel, linolje, vann og pigmenter. Vi bruker Zalo som emulgator, altså for å få vann og olje til å blande seg. Mange av pigmentene er jordpigmenter du kan finne i nærmiljøet. Før brukte man ofte det man fant på gården, forteller malermestrene.

Barna er fascinert. Å tilbringe en skoledag med å lære om klassisk håndverk på en gård midt i Oslo by er stas. Stor stas.