Endelig en normal morgen i Oslo

To dager etter at togstreiken er avsluttet ser morgenrushet i Oslo ut til å være tilbake i normale former.

Normal trafikk

Tirsdag morgen har trafikkbildet normalisert seg, ifølge Statens vegvesen.

– Det er en del trafikk men det beveger seg bra. Med andre ord ser det ut om en ganske vanlig dag, så vi er vel tilbake til normalen, sier Hilde Bjørnstad fra Statens Vegvesen.

Hun melder om køer fra Furuseth og på E18 fra Oslo Vest, men eller bra flyt i morgentrafikken inn til byen.

- Togene går som normalt

Ifølge Jernbaneverket har det heller ikke kommet meldinger om større problemer i togtrafikken så langt tirsdag morgen.

– Det har ikke kommet noen meldinger om trøbbel i togtrafikken så langt. De eneste forsinkelsene vi har hatt i dag, har ingen umiddelbar sammenheng med streiken, sier pressevakt i Jernbaneverket, Harry Korslund.

Tirsdag morgen førte teknisk trøbbel på togstrekket ved Loenga til at toget til Ski ble 20 minutter forsinket, og det påfølgende toget til Mysen ble 15 minutter forsinket. I tillegg ble toget til Spikkestad litt forsinket på grunn av feil på en sporveksel på Oslo S.

Ikke fulle tog

– I dag er det mange som er glade for at streiken endelig er over, og de ansatte har veldig lyst til å kjøre tog igjen, sier Håkon Myhre, kommunikasjonsrådgiver, NSB Persontog.

Et tog fra Kongsberg måtte likevel innstilles som følge av mannskapsmangel, men det skyldtes sykdom, ifølge NSB.

Det var likevel ikke alle pendlerne som turte å satse på toget den første dagen med trafikk etter streiken.

– Vi ser at mange passasjerer er tilbake, men det er nok ikke så trangt på togene i dag som det ville vært en vanlig morgen, sier Myhre.

Han tror det vil ta litt tid før alle pendlerne er tilbake.

– Dette er en oppstartsdag. Folk må få lov å velge transportmiddel selv, men folk kommer tilbake til toget, det vet vi.