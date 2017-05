Enebolig totalskadet i «eksplosjonsartet brann» på Høybråten

Kl. 17.10 skriver Brann- og redningsetaten på Twitter at brannen er slukket og at alle røykdykkerne er ute av huset, men at det vil bli jobbet med etterslukking utover ettermiddagen og kvelden.

– Vi fikk melding om full overtenning på en enebolig og at det er masse flammer og røyk, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten tidligere fredag ettermiddag.

NTB meldte like før kl. 16 at brannvesenet søkte etter beboere i den overtente eneboligen i Hesjeveien.

Monica Engebretsen, innsatsleder på stedet, sier til NRK at det er registrert åtte personer på adressen, men at politiet ikke har kontroll på om alle er evakuert.

– Vi har ikke fått noen opplysninger om at noen er skadet. Tre personer hadde evakuert seg selv før vi kom, sier hun til NRK.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Status er at det fortsatt brenner godt. Det brenner på begge gavler. Man begynner å få litt kontroll, men brannen er ikke bekreftet slukket, sa Morten Grimstad, fungerende vaktkommandør ved Brann- og redningssentralen til Aftenposten kl. 16.10.

Han fortalte da at politiet jobber på spreng for å få oversikt over hvor mange som bor i boligen.

– Vi har gjort et grovsøk etter beboere og fant ingen, men vi kan ikke bekrefte at det ikke er folk i boligen siden vi ikke har oversikt over registrerte beboere, sa Grimstad.

Brannen slokket i 1. og 2. etg. Jobber med å slokke loft og tak innvendig og utvendig. Huset er totalskadet. pic.twitter.com/p87xl1zdQA — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) May 5, 2017