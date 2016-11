I juni for tre år siden åpnet den nye T-banestasjonen på Ensjø, etter en oppgradering med en kostnadsramme på over 200 millioner kroner.

21. oktober i år meldte Sporveien at det var «behov for vedlikehold av stasjonen.»

Det var lokalbloggen Ensjø Aktuell Informasjon som først omtalte saken.

Skiferplatene var ikke festet godt nok

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien bekrefter lørdag kveld overfor Aftenposten at skiferplater har løsnet.

Skiferplatene var festet med pigger og lim på veggen. Nå har Sporveien lyst ut jobben for å feste alle skiferplatene med bolter.

– Vi stengte området for å være helt sikre på at de ikke skulle skade noen. Vi er i dialog med entreprenøren og de som har prosjektert, og er nå midt i en fase hvor vi skal rette opp det som er galt, sier Asperud til Aftenposten.

Det blir en annen entreprenør som får oppdraget med å sikre de tunge platene. Sporveien håper de vil være ferdige før jul.

Olav Olsen

Stasjonen er fortsatt åpen

T-banestasjonen er fremdeles i bruk. De usikre områdene er ifølge Sporveien avsperret.

– Vi har sjekket hele stasjonen. Det som ikke er avsperret nå, er registrert som helt trygt, sier Asperud.

Sporveien må også ha brannvakter på plass i T-banestasjonens åpningstid. Dersom det skulle oppstå en nødssituasjon, vil brannvakten åpne rømningsveiene.

Usikkert hvor mye det vil koste

Sporveien kunne ikke svare lørdag kveld på hvor mye det vil koste å feste alle skiferplatene på stasjonen på nytt, eller hvor mye det koster å ha brannvakter på stedet de mange timene i døgnet T-banen går.

Hvem som har ansvaret er heller ikke klart.

– Dette blir en sak mot entreprenøren og underentreprenøren, så vi vil avvente vurderingene de kommer med. Sporveien har ansvaret, men det ligger også et ansvar på entreprenørene som utfører jobben, sier Asperud.

Usikkert om det vil endre utseendet til stasjonen

Det ble lagt ned et arbeid i uttrykket til stasjonen da den ble bygget. Blant annet er verket Propolis, som består av fem bier og 50 sekskanter, innfelt i stakittgjerdet rundt stasjonen.

Det er usikkert nå om hvordan boltene som skal feste skiferplatene ordentlig til veggen vil endre uttrykket til stasjonen.

– Det er noe vi må se på, men det er klart at Ensjø stasjon er et smykke av en stasjon for T-banen. Det ønsker vi fremdeles at den skal være, sier Asperud.