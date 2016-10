Er lei av å vente på Fornebubanen - legger ut 50 millioner for å få fortgang

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere lovet å dekke 50 prosent av kostnadene til de største samferdselsprosjektene i Oslo-området. Fornebubanen er et av prosjektene der staten tar halve regningen.

Venter på reguleringen

Eneste problemet er at reguleringsarbeid og prosjektering har tatt mer tid enn antatt. Ifølge NRK blir banen forsinket med tre-fire år, og vil ikke være klar før 2024/2025. Dette holder ikke for regjeringen.

Nå varsler de i Aftenposten 50 millioner kroner for planlegging av banen i neste års statsbudsjett.

Det er første gang staten gir penger til planlegging av et lokalt samferdselsprosjekt.

Fakta: Fornebubanen Etter at Oslos hovedflyplass flyttet fra Fornebu i Bærum til Gardermoen i oktober 1998, startet planene om å bygge flere tusen boliger og arbeidsplasser på Fornebu. Fornebubanen mellom Majorstuen og Fornebu skal sørge for å frakte folk til og fra Fornebu. Total trasélengde på banen blir 8,2 kilometer. Den vil bruke 12 minutter fra Majorstuen til endeholdeplassen. I tillegg til Majorstuen er det planlagt seks stasjoner som kommer på Skøyen, Vækerø, Lysaker, Telenor Arena Flytårnet og Fornebu senter. Budsjettet er 10 milliarder 2010-kroner. Kan bli noe høyere. Staten tar 50 prosent av regningen. Oslopakke 3, Oslo kommune og Akershus/Bærum tar resten av regningen. Mens Bærum er ferdig med sin del av reguleringsarbeid, er ikke Oslo i mål ennå. Derfor er det ikke satt noe dato for byggestart. Ifølge opprinnelige planer skal banen være ferdig i 2024.

– Vi viser gjennom bevilgningen at vi ønsker god og fremdrift. Vi er klare til å betale pengene raskt. Nå er det ingen grunn til å sitte og vente. Fornebubanen er viktig for regjeringen og Oslos forrige byråd. Nå håper vi at dagens byråd i Oslo prioriterer byggingen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Aftenposten.

Torgeir Strandberg

– Det har vært noen runder i planleggingen som har forsinket prosjektet. Nå må det legges trykk på reguleringsarbeidet i Oslo. Her skal det bygges ut store boligområder og mange arbeidsplasser. Derfor trenger vi banen fort, supplerer statsminister Erna Solberg.

Mens Bærum har regulert sin del av traseen banen skal gå på, er ikke Oslo ferdig med sitt reguleringsarbeid.

* «Alle» har hørt om Oslopakke 3. Her er detaljene i pakken som politikerne godkjente i sommer.

Klar oppfordring til byrådet

Solvik-Olsen ønsker ikke å komme med en dato for når banen bør ha byggestart, men sier langt på vei at Oslos byråd må øke arbeidstempoet, slik at folk kan komme raskere til og fra Fornebu.

– Vi strekker oss langt for å realisere dette prosjektet. Nå må lokalpolitikerne jobbe med reguleringen, sier Solvik-Olsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er glad for pengene, men kaller det «patetisk» at Regjeringen forsøker å skylde på Byrådet for forsinkelser.

– Vi har sittet i under ett år. På den tiden har vi fått gjennom finansiering og organisering av bygningen, sier Johansen.

– Kunne dere jobbet fortere med reguleringen?

Johansen: - Patetisk å skylde på oss

– Der setter vi full fres nå. Det er viktig å minne om at vi har sittet i ti måneder. Høyre styrte byen i 20 år. Vi er takknemlig for at Regjeringen gir 50 millioner kroner, men det er patetisk at de ønsker å skylde på oss, sier Johansen.

– Høyre har sittet med kontroll i både Bærum og Oslo. De har delt ansvaret fra 2008 da Ruter ble bedt om å bidra. Da er det forsøk på politisk trylleri å skylde på oss som har styrt noen måneder og i tillegg har fikset saken, legger Raymond Johansen til.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, slår tilbake mot Johansen.

– Før vi gikk av, konkluderte vi med hvordan utbyggingen og organiseringen av banen skulle skje. Etter planen skulle saken til bystyret i 2016, men det nye byrådet brukte over et halvt år på å komme til samme konklusjon, sier Eirik Lae Solberg.

– Jeg tok dette opp i samferdselskomiteen i bystyret for et par uker siden. Da lå saken fremdeles hos Ruter. Reguleringsplanen skal nå til Plan- og bygningsetaten før den blir behandlet i bystyret. Jeg er redd for at dette vil ta lang tid. Det går allerede en buss i minuttet til Fornebu i rushtrafikken. Vi har ikke plass til flere, sier Lae Solberg.

Solvik-Olsen legger til at han er særlig opptatt av kollektivsatsingen i storbyregionene.

* Fornebubanen og andre samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus betyr mer i bompenger.

– Bare i år får Oslo cirka 400 millioner kroner fra staten for samferdselstiltak. Dette er vesentlig mer enn fra den forrige regjeringen. Gjennom bevilgningene ønsker vi å vise at vi prioriterer dette feltet, sier Solvik-Olsen.