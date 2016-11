Etterforsker dødsfall på cella

Mannen var en innsatt ved avdeling B og hadde vært i fengselet i en ukes tid da han døde, skriver VG.

Etterforskningen skal gi svar på om mannen fikk den nødvendige helsehjelpen han hadde krav på.

Kvelden før mannen døde skal han ha blitt flyttet til en avdeling der man har døgnkontinuerlig tilsyn, da ansatte mente han ikke var frisk nok til å være på den opprinnelige avdelingen.

Avsnittssjef Rune Skjold ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet, sier at politiet ikke mistenker at noe kriminelt skal ha skjedd.

– Vi har startet en etterforskning som retter seg mot om den avdøde har fått god nok oppfølgning av helsepersonell. Rutinemessig er det bedt om en obduksjonsrapport, uten at jeg kan kommentere innholdet i den, sier Skjold.

Fengselsleder Øyvind Alnæs ved Oslo fengsel sier til VG at han ikke kan kommentere den spesifikke saken, annet enn at han kan bekrefte at det har vært et dødsfall på avdeling B.