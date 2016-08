Fabian Stang raser mot at byrådet vil gjøre Manglerudhjemmet kommunalt igjen

– Dette er rett og slett en politisk vendetta fra byrådets side på de syke og gamles bekostning. Manglerudhjemmet har fungert aldeles utmerket, og har vært en flott inspirasjon for våre kommunale sykehjem, sier eksordfører Fabian Stang (H) til Aftenposten. Han er nå leder i helse og sosialkomiteen.

Pub, hvitvin og hygge

Da Aftenposten ankom Manglerudhjemmet tirsdag ettermiddag kunne man fra et rom innerst i korridoren, høre sang.

Rundt et bord sitter fem kvinner og en pleier og skreller gulrøtter og poteter til dagens kjøttkakemiddag.

På et lite rom får Inger Johanne Haug håndmassasje mens hun nipper til litt hvitvin.

Over gangen sitter gutta – på fotballpuben.

– Vi jobber for å gi de som bor hos oss en god og meningsfylt hverdag, sier Janne Sonerud, som er direktør for Unicare omsorg.

Det betyr også at beboerne får være med på å lage middag og å gå på «butikken» - som erstatter matskapet som vanligvis står på avdelingene, for å hente maten avdelingen trenger.

Manglerudhjemmet er et av fire sykehjem i Oslo som fikk 100.000 kroner til prosjekt «Bedre hverdag», og ifølge ledelsen har dette tilskuddet, sammen med dugnadsinnsats blant de ansatte, ført til store endringer for beboerne.

Siden Aftenposten mandag kveld la ut en sak om hvordan det er lagt til rette for de eldre ved sykehjemmet, har responsen på sosiale medier vært enorm.

Men om to år kan det bli store endringer. Byrådet ønsker å avslutte kontrakten med Manglerud sykehjem fra og med 2019.

Da skal kommunen igjen ta over.

Om de ansatte blir med over til kommunal drift, er ennå uvisst.

Stang mener det legges ned av ideologiske grunner

Stang fyrer løs mot det rødgrønne byrådet og overtagelsen.

– Det er skremmende at byrådet av ideologiske grunner vil avvikle et godt privat tilbud som koster det samme som eller mindre enn kommunal drift. Da driver man med politikk for politikkens skyld, og glemmer at man har med pasienter å gjøre, eldre og sårbare mennesker som hadde fortjent bedre, sier Stang.

Tenker utenfor boksen

Ledelsen ved Manglerudhjemmet sier de ikke ville fått til det samme dersom de var kommunale i dag.

– Det er lenge siden jeg jobbet ved et kommunalt sykehjem, men da måtte vi skrive søknad for å kjøpe inn sukkerbrød til en bursdag, sier Hilde Helland, som er daglig leder på Manglerud.

Thorkildsen: Ingen vendetta

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for omsorg, helse og sosiale tjenester, avviser anklagene.

– Dette er ikke noen politisk vendetta. Høyres standpunkt er mer drevet av ideologi enn vårt, vi har en mer pragmatisk tilnærming til dette. Det er mange sider som er uheldig. Høyre får fram smørsidene ved kommersiell drift, men ikke de negative konsekvensene, sier hun til Aftenposten.

Thorkildsen er enig i at Manglerudhjemmet gjør en god jobb, og at de er flinke til å frem det positive de får til.

– Der kan kanskje kommunen lære noe, sier hun.

Men SV-byråden understreker at også kommersielle eller private sykehjem opplever motstand fra pårørende.

Hun påpeker også at kommunale og idelle sykehjem har vært del av prosjektet sammen med Manglerudhjemmet, og har innført lignende tiltak.

Ikke stor forskjell kommunal og privat drift

Økernhjemmet, som er kommunalt drevet, har åtte bogrupper med fem til åtte personer i hver gruppe.

Også de fikk 100.000 prosjektkroner for å lage en bedre hverdag.

– Jeg tror ikke at det er så store forskjellerpå kommunal og privat drift. Det er ildsjelene som er viktig. Og vi har ikke opplevet at administrasjonen har vist motstand eller vært plaget av byråkrati når vi har gjort endringer, sier Åshild Skårland, fungerende institusjonsleder på Økernhjemmet.

Mye av pengene gikk til sende rundt 70 ansatte til demenslandsbyen Hogeweyk i Nederland. De ansatte hentet ideer, og mye av det de så er nå innført på Økernhjemmet.

– Restaurant har vi hatt i over ett år. Vi serverer med ny meny hver gang 1-2 ganger i måneden. Det er et tilbud til alle beboerne og pårørende, sier Skårland.

Ingen ferdigmat

– Vi lager all maten selv, og få ikke noe ferdigmat. Beboerne selv får velge, og personalet på den enkelte bogruppen lager maten, sier Skårland.

Og så er aktivitetstilbudet spisset mye mer inn mot de enkeltes interesser.

Beboerne kan være med i klubber for jazz, allsang, tur, hund og hage. Dessuten bowlingklubb, sosialklubb og mer, i tillegg til fellesarrangementer.

Møbler og interiør har ikke vært et tema. Sykehjemmet ble rehabilitert i 2009 og fikk helt nye møbler. Dessuten er en hel liten dyrepark med katter, kaniner og besøkshunder allerede på plass.

– Vi har hatt noe mer tradisjonelle prosjekt enn på Manglerudhjemmet. Men vi har oppnådd veldig mye av det samme, mener Skårland.

