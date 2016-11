Stang fikk ikke så stor oppslutning som han skulle ønske blant de 40 som møtte opp på nominasjonsmøtet i Frogner Høyre torsdag kveld, skriver VG.

– Jeg har tilbudt meg å være med på å skaffe nok stemmer til neste års valg slik at vi kan fortsette i regjering. Hvis noen av mine gode venner i Oslo Høyre mener at andre kan gjøre den jobben bedre, har jeg selvfølgelig respekt for det, sier Stang til avisen.

Tungvektere på topp

De politiske tungvekterne Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner tok de tre øverste plassene på lista. Lederen for Frogner Høyre, Ola Kvisgaard, havnet på niendeplass, bak Stang.

– Jeg er ikke så overrasket. Han ble foreslått lenger opp på listen, men flertallet fastholdt en liste bestående av etablerte og dyktige rikspolitikere foran Stang, sier Kvisgaard.

Avgjøres i februar

Stortingsrepresentantene Kristin Vinje, Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Heidi Nordby Lunde står også på Frogner Høyres listeforslag.

Det endelige nominasjonsmøtet til Oslo Høyre avholdes i februar.

