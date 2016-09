Fabian Stang tilbake i bystyret etter depresjon

– Jeg gikk på en ordentlig smell og har vært skikkelig dårlig i perioder. Jeg har slitt med depresjon og har for det meste vært hjemme, sier Oslos tidligere ordfører Fabian Stang (H) til Osloby onsdag.

Til siste liten hadde han håp om å beholde det store ordførerkontoret på Rådhuset etter kommunevalget i fjor, men måtte gå av i oktober da SVs Marianne Borgen ble valgt som ordfører.

I sommer fortalte han om sin helsetilstand på NRK.

Første bystyremøte på ni måneder

Selv om Stang måtte gå av som ordfører, fikk han ny jobb som heltidspolitiker da han ble leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Stang var i denne jobben i et par måneder før han ble sykmeldt. Onsdag var han tilbake på sitt første møte bystyret i 2016.

Som ordfører gjennom åtte år var Stang så å si aldri borte fra bystyremøtene.

– Jeg tror at sykdommen min var en reaksjon på at jeg gjennom åtte år hadde jobbet så hardt som ordfører store deler av døgnet. Når jeg plutselig fikk mer fri, så fikk jeg denne reaksjonen. Jeg hadde for eksempel ikke krefter til noe, mistet motivasjonen, lyst og glede. Jeg hadde rett og slett ikke lyst til å jobbe, sier Stang.

Han sier at han fremdeles er 50 prosent sykmeldt, og vil være tilbake for fullt fra 1. oktober.

Satte dagsorden

Da spørretimen begynte under onsdagens bystyremøte, var Stang først ute med sitt spørsmål om det etter hvert svært debatterte sykehjemsbesøket til helsebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Dette førte til en het debatt i bystyret.

– Dette var et veldig spesielt møte da budsjettforslaget for neste år ble lagt frem. Det er mye som avgjøres i bystyresalen. Så det var hyggelig å være tilbake og delta i debatten. Det blir nok flere spørsmål fra meg til byrådene fremover, lover Stang som nå snuser på en stortingsplass for Høyre.

– Det flotte med demokratiet er at det først er medlemmene i Oslo Høyre og deretter til velgerne å bestemme dette. Jeg er i hvert fall innstilt på kamp, sier 61-åringen med et smil.