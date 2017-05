Den 87-årige kvinnen hadde vært til behandling på øyeavdelingen i september i fjor, og satt alene på venteværelset med svært begrenset syn på begge øynene. Den da 48-årige mannen tok kontakt med kvinnen, og spurte om hun ventet på drosje. Hun bekreftet dette, og mannen lot som om han var drosjesjåfør. Han førte kvinnen ut til bilen sin.

Var redd

Ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett, overbeviste han så kvinnen om at han måtte få bankkortet, pinkoden og mobiltelefonen hennes. Han hevdet at dette var prosedyrer fra Nav for å få betalt drosjeturen.

Med bankkort og kode i den falske drosjesjåførens varetekt gikk turen først til Sandaker. Der låste 48-åringen kvinnen inn i bilen, mens han gikk til Narvesen-kiosken i Grefsenveien. Han tok først ut 2.000 kroner fra kvinnens konto i en minibank, så overførte han 30.020 kroner fra kvinnens konto til sin egen og ektefellens spillekonto hos Norsk Tipping.

Tømte kvinnens konto

Deretter gikk turen videre til Grønland. Den 87-årige kvinnen skulle hjem til Kjelsås, og begynte nå å bli veldig redd. Hun ba flere ganger sjåføren om å kjøre henne hjem, og sa tydelig fra om at hun var redd.

Men mannen forlot igjen kvinnen innelåst i bilen. Han gikk til møbelforretningen Italia Fiori Møbler, hvor han betalte møbler han tidligere hadde bestilt. Han brukte kvinnens kort og kode, og da 14.000 kroner var betalt til møbelbutikken, var kvinnens konto tømt.

Svindleren kjørte henne så hjem. Han leverte bankkort og mobiltelefon tilbake. Hele bilturen varte rundt en time.

Lette etter «lett offer»

Tiltalte erkjente straffskyld for samtlige poster i tiltalen. Retten er tydelig på at han har gjort seg skyldig i frihetsberøvelse, til tross for at kvinnen kunne ha åpnet bilen fra innsiden.

Tiltalte forklarte at han bevisst lette etter et «lett offer» med høy alder på øyeavdelingen. Retten fastslår at mannens handling var godt planlagt og kynisk. Kvinnen har slitt med angst og bekymringer i lengre tid etter hendelsen. Hun har ikke turt å oppsøke sykehus alene, selv om retten observerer at hun fremstår som sterk nå.

Oslo tingrett dømte mannen for frihetsberøvelse, simpelt bedrageri og grovt tyveri. Han ble dømt til ett års fengsel for dette. I tillegg ble han dømt til å betale 46.020 kroner i erstatning til DNB og 20.000 kroner i oppreisning til kvinnen. Fordi han siden første avhør har erkjent straffskyld, mener retten at skal slippe å betale saksomkostninger. Retten har lagt vekt på at tiltaltes tilståelse har betydning, særlig for fornærmede i saken. Flertallet i retten mente dette skulle tilsi at dommen ble redusert med to måneder. Mindretallet ville idømme mannen ett år og to måneders fengselsstraff.

Mannen er tidligere dømt for flere tilfeller av tyveri og misbruk av bankkort, blant annet fra berusede passasjerer mens han kjørte pirattaxi.

Hans forsvarer, advokat Harald Stabell, sier til Aftenposten at mannen er lei seg for det han gjorde, at han skal betale erstatningene han er idømt og at dommen ikke vil ankes.