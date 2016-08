Far i retten - tiltalt for vold mot baby

Som følge av volden kommer datteren trolig til å bli totalt pleietrengende resten av livet, går det fram av tiltalen.

Faren har ifølge tiltalen filleristet eller slått datteren i hodet, eller gjort begge deler. Den lille jenta ble påført kragebeinsbrudd, kraniebrudd og store varige hjerneskader i voldsepisoden som skjedde i januar i år.

LES OGSÅ: Druknet datteren i en bøtte - har sittet to år i varetekt

Farens forsvarer, advokat Thomas Randby sier til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han vil avgi full forklaring i retten, sier forsvareren.

Også jentas mor er tiltalt i saken. Hun står tiltalt for ikke å ha tilkalt øyeblikkelig hjelp til tross for at datteren var alvorlig syk etter volden hun var blitt påført. Hun er ikke tiltalt for å ha utført vold mot datteren.

LES OGSÅ: Derfor slutter babyen å skrike når du bærer den

Ifølge tiltalen tok det halvannet døgn før foreldrene søkte hjelp på legevakten i Oslo. Jenta var så alvorlig skadd at hun ble sendt til Ullevål sykehus. Foreldrene ble pågrepet på sykehuset, skriver NRK.

Oslo tingrett har satt av seks dager til saken. (©NTB)