Femdobler bomavgiften på dager med høy forurensning

– Jeg er glad for at et bredt flertall i bystyret stiller seg bak dette forslaget. Jeg håper vi ikke kommer i en situasjon hvor vi må femdoble bompengene, men hvis alternativet er at tusenvis må holde seg inne på grunn av farlig luft, mener vi det er et nødvendig tiltak, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), samferdselsbyråd i Oslo.

Hun understreker at høyere bompenger på dager med akutt høy luftforurensning gjør at folk som absolutt må kjøre bil, fortsatt har muligheten til det – men én passering vil da koste 160 kroner.

Fakta: Høy luftforurensning Med «høy luftforurensning» menes overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdi for timemiddel av NO2, dvs. en timekonsentrasjon som overstiger 200 mikrogram pr. kubikkmeter.

– Derfor mener vi det er å foretrekke fremfor et akuttforbud mot dieselbiler som dermed blir mindre aktuelt, sier hun videre.

Forslaget fikk flertall med stemmer fra byrådspartiene Ap, MDG og SV, samt KrF, Venstre og Høyre.

– Dette tiltaket er bedre enn et totalforbud mot dieselbiler. For med dette vil man ha muligheten til å kjøre inn til Oslo mot å betale en høyere pris, sa Høyres Eirik Lae Solberg fra talerstolen.

Tilbyr gratis kollektivtilbud

Høyre og Venstre hadde på forhånd foreslått at det må bli gratis å bruke kollektivtilbud på slike dager. Det har byrådet gått med på.

– På dager hvor det innføres femdobling av bompengene vil det samtidig være gratis å reise kollektivt i Oslo og Akershus, slik at folk skal ha et attraktivt alternativ for å komme seg dit de skal og la bilen stå, sier byråd Berg.

– Jeg er glad for at Høyre og Venstre vant frem med at det skal være gratis å reise kollektivt på de mest forurensende dagene. I tillegg har vi fått flertall for at forskriften skal revideres før vinteren 2017/18, slik at bensinbiler og miljøvennlige lastebiler slipper å betale sier Lae Solberg.

Frp er ikke glad for dette bystyrevedtaket. Partiet mener at byrådet bare er opptatt av å øke avgiftene for bilistene.

– Utfordringen er at dette føyer seg inn i den lange rekken av restriksjoner og avgifter byrådet innfører. Det er parkeringsavgifter, skyhøye bomavgifter, lavutslippssoner og såkalt bilfritt sentrum, raste Tommy Skjervold (Frp) fra talerstolen.

Politikerne ble tatt på sengen da luften i Oslo ble akutt dårlig (se fakta) i januar.

Byrådet hasteinnførte en midlertidig forskrift om dieselforbud på slike dager et par uker senere. Imidlertid var forurensningen ikke så akutt senere i vinter at man måtte ty til dieselforbud.

Nå jobber byrådet med en permanent forskrift om dieselforbud på slike dager. Forskriften vil trolig være på plass i løpet av høsten.

Sist vinter ble det registrert fire dager med akutt høy luftforurensning i Oslo. Det var i en periode i januar. Forrige gang det skjedde, var i vinteren 2010/2011.

I tillegg til dieselforbud har byrådet jobbet med andre tiltak. Ett av disse er altså å øke bomavgiften til 160 kroner på slike dager. Dette ble godkjent av bystyret onsdag kveld.

Må varsles

Oslo kommune må ha godkjennelse fra Samferdselsdepartementet før bomavgiften kan økes så kraftig på enkelte dager. Økningen vil ikke bety noe for elbiler. De vil fremdeles kjøre gratis gjennom bomringen.

Hvis kommunen får grønt lys, vil bilistene få 12 timers varsel før de midlertidige bomavgiftene kommer på plass.

– Hvordan skal dere varsle dette?

– Det blir varslet blant annet gjennom kommunens kanaler, gjennom mediene, på tavler langs veiene og ved bomstasjonene, svarer byråden.

Vil ha med Bærum

Byrådet ønsker at også Bærum vedtar en tilsvarende differensiering av takstene gjennom bomringen på grensen mellom Oslo og Bærum. Hvis det skjer, så vil en biltur fra Sandvika til Oslo koste 250 kroner i bomavgifter.

– Det er opp til Bærum å beslutte om Bærumssnittet også skal inkluderes. Dette er vi i dialog om med Bærum kommune, sier byråden.

Til grunn for forslaget ligger en faglig utredning som anslår at en femdobling av bomavgifter vil være nok for å redusere forurensningen til et akseptabelt nivå. Hvis det likevel ikke skjer, så åpner byrådet for ytterligere tiltak.

– Det viktigste for oss er å sikre helsen til folk i byen. Dersom det viser seg at høyere bompenger ikke gjør at den farlige luftforurensingen blir redusert, vil det kunne bli aktuelt å forby dieselbiler på kommunale veier og stenge parkeringsplasser i sentrumskjernen, sier Berg.

Men byråden tror at sannsynligheten for at det blir aktuelt er liten. Dette fordi det bare har vært fire slike dager på fem år.