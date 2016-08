Femte togproblem på en uke: – Dette er «den forferdelige uken»

– Jeg er ikke ekspert på latin, men hvis vi vrir litt på «annus horribilis» kan det bli til «den forferdelige uken» – og det passer godt, sier Harry Korslund, pressevakt i Jernbaneverket til Aftenposten etter at de for andre gang denne dagen må melde om togproblemer.

Tidligere på fredag var det, etter alt å dømme, en fugl som fløy i det strømførende anlegget. Det førte til en kortslutning – og at 150 personer måtte evakueres og tusenvis av mennesker ble berørt av forsinkelser og innstilte tog.

Fem togproblem på én uke

Fredagens to hendelser stiller seg i rekken av problemer den siste uken – og totalt blir det fem togproblem på få dager:

18. august: Signalfeil på Gardermobanen

24: august: Signalfeil på Asker stasjon

25: august: Kjøreledning falt ned i Asker

26: august: Kortslutning på Oslo S

26: august: Kjøreledning falt ned på Lysaker

– Å få en håndfull hendelser i det samme området med så korte mellomrom – det er ikke akkurat noe vi er veldig glad for, for å si det mildt. Vi er veldig lei oss for de problemene dette har skapt for passasjerene våre. Det er ikke noe hyggelig.

Et fokus på pålitelighet

Korslund ønsker å understreke at de fem togproblemene som har oppstått den siste tiden har ingen naturlig sammenheng.

– I tillegg til at mange passasjerer blir rammet av problemene nå, så er det også leit at disse situasjonene – selv om de skjer uavhengig av hverandre, gjør at folk begynner å lure på om de kan stole på toget. Det blir et fokus på påliteligheten vår.

– Men kan man stole på at toget kommer?

– Det folk i alle fall kan stole på er at når det skjer slike ting så jobber vi så raskt som mulig for å utbedre skadene med sikre på å få i gang trafikken, svarer Korslund.

Jernbaneverket vil nå ta en runde på sine rutiner og anlegg.

Ukens togproblemer kommer på tampen av en sommer fylt med togkaos. I april varslet Jernbaneverket at det ville bli store ombygginger på jernbanen.

Det førte til at 30.000 passasjerer daglig ble rammet av de stengte sporene, og måtte komme seg frem med buss for tog. Enkelte måtte også ta i bruk NSBs «nye tilbud»: Spasering fra buss til tog.

NSB: – Vi vet at Jernbaneverket gjør alt de kan

På grunn av togproblemene fredag kveld har NSB satt inn buss for tog på stasjonene mellom Lysaker og Sandvika.

På spørsmål om hva de tenker om den problemfylte uken, svarer Liv Eggebø, som er pressekontakt i NSB:

– Vi foretrekker alltid å kjøre tog, slik som kundene våre. Men når slike ting oppstår gjør vi alt vi kan for å få kundene frem. Vi kan ikke annet enn å beklage. Vi vet også at Jernbaneverket gjør at de kan for å fikse feilen og holde banen åpen.