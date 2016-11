Fjerning av 110 parkeringsplasser på Frogner utsatt

I hele høst har mange av beboerne på Frogner vært opprørte og har protestert på mot den planlaget sykkelveien, byrute 4. I Eilert Sunds gate, Elisenbergveien og Professor Dahls gate skal 110 parkeringsplasser fjernes for å gi syklistene gjennomgående ruter gjennom byen. Sykkelveien skulle etter planen stått klar i september/oktober.

Rød løper rulles ut. Nå blir det fint å sykle på Frogner.

Men så kom snø og kulde, og sykkelveien er blitt satt på vent til neste sommer. Dermed kan fjerningen av parkeringsplasser koordineres med innføring av beboerparkering i 2017.

Det er gode nyheter for bileiere som kjemper både med naboene sine og med tilreisende bilister om parkeringsplassene.

Beboeropprør på Frogner innkasserer seieren

Jens Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalg (BU), mener at protestene har nådd frem.

– Jeg oppfatter det slik at utsettelsen kommer som en følge av protester fra bydelsutvalget og beboerne. Bymiljøetaten har lagt seg paddeflat og beklaget manglende informasjon. Nå hører de på oss, sier Lie.

Han mener at sykkelveien er utsatt fordi Bymiljøetaten kommet frem til at dette må gjøres parallelt med beboerparkering.

– Byrådet åpner for dialog

– I forrige uke ble Frogner BU informert om utsettelsen av Rune Gjøs, leder for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Dette er en positiv utvikling, og det åpner for dialog.

Lie er helt sikker på at det vil komme innspill til andre løsninger.

– Om dette blir tatt til følge, er opp til Sykkelprosjektet og Rune Gjøs å svare på, tilføyer han.

Rekordtidlig vinterstart utsetter flere sykkelprosjekter

Har aktivistene på Frogner fått gjennomslag for protestene sine?

– Nei, det er den rekordtidlige vinteren som har satt en stopp for sykkelvei på Frogner i høst. Frost og snø gjør det vanskelig å asfaltere og merke opp de nye sykkelveiene, sier Anja Bakke Riise (MDG), byrådssekretær i Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

– Selv om det nå er blitt mildt igjen, så er man avhengig av et stabilt plussgradevær for å lage sykkelveier, sier hun, og legger til at flere andre sykkelprosjekter kan bli satt på vent til vinteren er over.

– Men vi er også glade for at vi nå får muligheten til å i større grad koordinere dette med innføringen av beboerparkering på Frogner, sier hun.

– Det som er viktig for byrådet er å få sammenhengende, trygge byruter for sykkel fra øst til vest. Det vil byrutene på Frogner være en viktig del av, og noe hele byens innbyggere vil kunne dra nytte av, sier Riise.

