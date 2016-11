Fleksnes-situasjon i Oslo: Ingen av bilførerne ville rygge, ringte politiet

Politiet meldte klokken 12.32 at situasjonen var «helt Fleksnes», med henvisning til den velkjente sketsjen «trafikk og panikk» fra 1974.

Ifølge politiets Twitter-konto tok den ene bilføreren kontakt med politiet for å få løst saken.

Vidar Pedersen, operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, bekrefter at de smilte litt da telefonen fra den ene Fleksnes-typen kom inn til sentralen.

Operasjonslederen bekrefter at de to bilistene møttes på en smal vei, begge ble stående stille og holdt på sin rett, og ventet på at den andre skulle rygge.

– Etterhvert kom det flere biler kjørene som ble stående i kø.

Da Marve Fleksnes var i tilsvarende situasjon hadde man ikke mobiltelefon.

- Jeg tror det var Falk og Viking som dukket opp og reddet situasjonen den gang. Nå fikk vi løst opp situasjonen via telefon. Vi fikk sjåføren som ringte inn til å bite i det sure eple og rygge bilen, sier Vidar Perersen.

Politiet rykket derfor ikke ut til Fleksnes-episoden fra 2016.

– Men det er klart at vi smilte og gjenkjente episoden fra Fleksnesepisoden. Men vi har nok viktigere problemer å løse, sier operasjonslederen.