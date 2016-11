– Det var en uvanlig hendelse, som vi har opplevd noen få ganger tidligere. Det er alvorlig når noen vender seg mot politiet. Det ble en kraftansamling for å gjenopprette ro og orden, sier politioverbetjent Robert Thorsen, leder for ordensavsnittet ved Sentrum politistasjon i Oslo.

Natt til lørdag rykket politiet på Rockefeller, etter at de fikk melding om at en gjest der hadde slått til en vakt.

– Da han skulle pågripes var det ganske mange som vendte seg mot politiet for å forhindre pågripelsen. Det ble leven, for å si det sånn. Vi måtte tilkalle ytterliggere ressurser for å få kontroll, og flere ble pågrepet, sier Thorsen.

Politibetjent skallet ned

Én politibetjent ble ifølge han skallet ned av en person på stedet.

Personen som gjorde det ble pågrepet, og er siktet for vold mot politiet, kroppskrenkelse av en dørvakt og forulemping av politiet.

En annen person ble pågrepet, siktet for kroppskrenkelse av en dørvakt, ordensforstyrrelse og trusler.

En tredje person ble innbrakt og fikk et forelegg for ordensforstyrrelse.

Brukte batong og hunder

Thorsen kjenner ikke til hvor mange som var i gruppen som vendte seg mot politiet eller hvorvidt de kommer fra et spesielt miljø, annet enn at alle var besøkende på konserten som var på stedet.

– Kjenner du hva de har forklart om hvorfor de vendte seg mot politiet?

– Nei, sakene er under etterforskning, per nå er det ukjent, svarer han.

– Hvilke maktmidler tok dere i bruk på stedet?

– Natt til lørdag ble det brukt batonger og hunder for å holde massen unna, men det ble ikke brukt aktivt, sier Thorsen.

Avviser bruk av MIK-patruljer

Human Rights Service gjengir på sine nettsider informasjon fra en anonym kilde som påstår at politiet måtte bruke det såkalte MIK-konseptet (Mobiltaktisk Innsatskonsept) for å få situasjonen under kontroll. Artikkelen på nettsiden er delt flere tusen ganger.

MIK er et konsept politiet bruker ved voldelige sammenstøt og demonstrasjoner, og innebærer blant annet bruk av spesialbygde kjøretøy som kan motstå angrep med kasteskyts.

Thorsen avviser at det ble satt inn MIK-patruljer.

– Men en del av taktikken som ble brukt kan være gjenkjennbar til MIK-konseptet. Det er noe den de innsatsledelsen på stedet bestemte, og det kan hende det ble brukt der, sier han.

Også natt til søndag var det to hendelser ved Rockefeller.

– Det var to slåsskamper på Rockefeller natt til søndag hvor gjestene på stedet var involvert. En av hendelsene skjedde rett utenfor hovedinngangen og den andre hendelsen skjedde inne på stedet. To gjerningspersoner ble pågrepet av politiet i forbindelse med hver sin voldshendelse, sier politioverbetjenten.

Har hatt evalueringsmøte

Arrangementene skapte utfordringer begge nettene, både for ordensvaktene på Rockefeller og for politiet.

– Det er besøkende som har stått for det, men vi har hatt et evalueringsmøte med Rockefeller. Fremover vil vi samarbeide tettere for å forhindre at lignende skjer, sier Thorsen.

Han sier også at de ikke har grunn til å tro at slike episoder skjer oftere på Rockefeller enn andre lignende steder i Oslo.

– 15–20 personer

I motsetning til politiet mener Hans A. Lier, styreformannen til Rockefeller, at de som vendte seg mot politiet ikke var besøkende hos dem. Han forteller at de tilkalte politiet etter at en person ble voldelig mot en vakt da ble bortvist fra lokalet.

– Folk som oppholdt seg utenfor våre lokaler, og ikke var en del av vårt publikum, blandet seg inn i bortvisningen og oppførte seg aggressivt da politiet skulle arrestere personen, sier han.

Lier kjenner imidlertid ikke til hvorvidt de kan ha vært inne tidligere på kvelden, men han mener det ikke er noe som tyder på det. Anslagene han har fått er at det var mellom 15–25 personer som blandet seg inn i arrestasjonen.

– De som hang på utsiden av Rockefeller da bortvisningen skjedde er ikke et typisk miljø som vi pleier å ha hos oss. Det har vært elementer rundt omkring i byen som virker til å ikke respektere autoriteter i uniform og vakter. Arrangementet inne gikk smertefritt, sier Lier.

Slutter med «Soul Train»

Han mener noe av bakgrunnen for at det var folk utenfor Rockefeller både lørdag og søndag, som ikke hadde til hensikt å delta på det som skjedde på innsiden, er at utesteder som har tiltrukket seg et urbant publikum er blitt stengt.

Mens de natt til lørdag hadde et arrangement med urban musikk med en rekke artister, hadde de natt til søndag et klubbarrangement. Der ble det spilt dansemusikk.

– Det arrangementet som var lørdag var mer et klubbarrangement, enn en ren og skjær konsert. Derfor har vi valgt å ta det konkrete arrangementet av plakaten. Det gjør vi ikke mer. Det blir for belastende, sier han.