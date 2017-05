Flere russ i slagsmål i Oslo

Ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt har det vært en ekstra aktiv natt for russen i hovedstaden, og det toppet seg med slåssingen på Gaustad, mellom Esso og McDonalds.

– Da vi kom til Gaustad viste det seg at flere russ var utsatt for vold og enten selv hadde tatt seg til legevakt eller blitt kjørt dit. Vi vet ikke hvor mange det gjelder, det var mange russebusser og mye russ i området, men i slåssingen var det russ fra kanskje to busser involvert. Vi tar det veldig alvorlig: Det er vold og det ble slått med flasker, som har stort skadepotensial, sier han til NTB.

Politiet oppretter sak og vil forsøke å komme til bunns i hva som skjedde.

– Det er siste helga før 17. mai, midtuke-17. mai, det er typisk at en del russ da drikker litt mye og det blir en del amper stemning. Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen.