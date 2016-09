Følg med når vi tester jobbreisen fra Asker mandag morgen!

Oslo vokser. Det blir trangt om plassen innenfor Oslos grenser. Flere må bo i kommunene rundt hovedstaden i årene fremover. Uansett. Mange kommer til å reise inn til jobben i Oslo sentrum.

All trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, til fots og med sykkel. Det betyr at folk flest ikke kan belage seg på å kjøre bil til og fra jobben.

Vi tester fire ruter denne uken

Aftenposten og Osloby har et hjerte for Stor-Oslo. Og nå skal vi teste hvilken reisevei som fungerer best på fire ulike strekninger i løpet av uken.

Vi har fire team ute hver dag. Det ene teamet skal ta toget, det andre teamet skal ta bussen, det tredje teamet skal ta bilen inn til Oslo. Vi skal også teste reiseveien på sykkel.

Vi skal se hvor det butter, hvor det er behov for forbedringer. Og hvor det går på skinner.

Vi starter fra Asker stasjon mandag. Målet er jobben i Akersgata 55.

Her kan du lese mer om hvorfor vi tester jobbreisene fra Akershus og inn til Oslo

Privat

Reporter Astrid Løken sykler sammen med Ketil Wendelbo Aanensen (38) fra Asker stasjon klokken 07.30. Samtidig starter vi TV-sendingen på Aftenpostens facebook-sider og på aftenposten.no.

Raskere reisevei med bedre infrastruktur

Aanensen sykler strekningen Asker-Oslo/Oslo-Asker fire til fem dager i sommerhalvåret. På en god dag har han unnagjort turen på 50 minutter. Kvaliteten på sykkeltraseen er varierende. Deler av ruten har god infrastruktur. Andre deler er det behov for bedre tilrettelegging. Hadde det vært ordentlig sykkelvei hele veien hadde han kommet raskere frem.

Hvem som har den beste jobbreisen fra Asker, får du svar på på aftenposten.no i løpet av mandagen.

Tirsdag starter vi fra Nittedal. Onsdag fra Lillestrøm og torsdag fra Ski.

