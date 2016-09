Forbyr videresalg av uferdige leiligheter: OBOS vil stoppe bolighaiene.

OBOS forbyr med umiddelbar virkning videresalg av kontrakter på nye boliger som ennå ikke er ferdigstilte. Forbudet gjelder for prosjekter i Oslo-området, melder konsernet i en pressemelding.

– Denne type spekulasjonskjøp bidrar til å presse boligprisene i Oslo-regionen unødig oppover. OBOS ønsker ikke å bidra til dette og innfører nå et forbud mot å videreselge kontrakter på boliger som ikke er ferdigstilte, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Overfor Aftenposten presiserer Siraj at dette kun gjelder nye kjøpere.

– De som har kjøpt før regelendringen kan forholde seg til kjøpekontraktene sine, sier Siraj.

– Hvordan vil dere kontrollere dette?

– Nå skal alle kjøpere betale hele kontraktsbeløpet til oss og få tinglyst boligen på seg.

– Kan tjene millionbeløp

I dagens hete boligmarked er det mange aktører som kjøper bolig enten for videresalg eller for utleie. Mange av videresalgene skjer før boligene er ferdig bygget og innflyttet, salg av såkalt kontraktsposisjon.

En person som har kjøpt en bolig som ennå ikke er ferdig bygget har bare investert 10 prosent av den totale kjøpesummen for boligen, men kan i dagens boligmarked få en gevinst på både en halv og en hel million kroner ved et salg av kontrakten rett før innflytting. Dette er ifølge OBOS et økende problem.

Samtidig er man kjent med at boligspekulasjon også var et kjent fenomen i Oslo-området før finanskrisen.

– Dette var ganske vanlig før finanskrisen, men spekulantene ble borte. Nå er de på vei tilbake. Nå som boligmarkedet er brennhett, er det mulig å tjene gode penger på spekulasjon. Dette betyr at flere kommer til å spekulere nå som prisveksten er så stor, sier konsernsjefen.

– Bransjen må ta større ansvar

– Vårt formål er å selge boliger til de som trenger en bolig for å bo der selv. Vi oppfordrer også resten av bransjen til å ta samfunnsansvar og å stå sammen med oss for å stoppe slik spekulasjon, sier konsernsjef Siraj og viser til at OBOS allerede har foreslått tiltak for å begrense at folk med penger investerer i bolig.

– Vi bør stramme inn overfor dem som bruker boliger som investeringsobjekt, sa Siraj til Aftenposten i forrige uke.

Kjøpere som av ulike grunner har behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet, kan avbestille kjøpet i henhold til bustadoppføringslovas bestemmelser om avbestilling.

– Dette er ikke veien å gå

Kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig er ikke overbevist om at resalg av kontrakter er så omfattende at det vil ha stor betydning for prisutviklingen i Oslo.

– Vi kommer nok ikke til å forby resalg av kontrakter. Vi har heller ikke inntrykk av at det er mange som gjør det, sier Gregersen.

Han presiserer at fenomenet det er snakk om her heter «dekningssalg».

– Det tar fort to år fra vi selger en uferdig bolig til den er klar. I mellomtiden kan man bli nødt til å selge av private årsaker som for eksempel ekteskapsbrudd. Da bør det være tillatt å selge før boligen er ferdig, sier Gregersen.

Han tror ikke det er veien å gå for å dempe prisveksten.

– Den riktige løsningen er at det må reguleres flere tomter til boligformål og prosessene rundt søknadene må skje raskere. Hvis man setter i gang tiltak for å dempe salget, så blir det bare bygget mindre. Dette vil ikke løse problemet, sier Gregersen.