Aftenposten hadde sist uke en billedreportasje om idylliske svanefamilieforhold i Frognerparken. Et par, kalt Svanhild og Elling, hadde egg som ble klekket pinseaften.

Mange mennesker gledet seg over fuglelivet i parken og besøkte svanene der.

Alt var i orden da Aftenpostens fotograf var på stedet forrige lørdag. Det var antagelig samme kveld dramaet utspant seg i Frognerdammen:

Svanefamilien med fire unger ble sannsynligvis dratt mot en av fossene, kanskje på jakt etter mat.

To unger døde, en tredje kom tilbake til mor og far, mens den fjerde kom bort og ble avvist foreldrene. Den ble reddet av barn som var på tur for å mate fugler søndag.

Marianne (14) tok den med hjem

Aksinja Lordes Emilsen (7) var med på å redde ungen. Hun bar den i capsen sin bort mot svaneforeldrene og la den på bakken. Broren Greger Emilsen (12) pakket dunjakken sin rundt den.

– Vi prøvde først å sette den i vannet flere ganger, men den ville på land. Moren freste etter den. Den var litt pjuskete og strevde med å gå, forteller Marianne Flaate Reusch (14), som kom og hjalp til.

Hun tok svaneungen med hjem, lagt i en caps og med dunjakken rundt seg. Der la de den – så å si med klærne på – i en pappeske.

Svaneungen sov på badet, for der er det gulvvarme.

– Den var ganske rolig, men da vi åpnet vinduet tidlig mandag morgen, pep den veldig. Den hørte fuglekvitter, og trodde kanskje foreldrene kunne høre den. Ungen virket uthvilt og fin, klarte å gå og ville klatre på jakken, forteller Marianne Flaate Reusch.

Ut på landet

Mandag morgen ble den kjørt til rekreasjonsopphold hos bonde Kathrine Bakke i Rygge. Hun har for øyeblikket har tre unge byfugler i pensjon.

– Jeg diller ikke mye med dem, for de skal være noenlunde redd for folk når de drar. Tamme svaner er ikke morsomme; de må være inne om vinteren, og da blir de enda dårligere til bens. Men det er morsomt å huse dem til de kan fly. Frognerfuglen drar nok sin vei engang utpå høsten, sier Bakke til Aftenposten.

Det var fullt hos Fuglehjelpen i Oslo, så svaneungen ble mandag brakt til Østre Årefjord – ikke langt fra Fuglevik. Kathrine Bakke jobber frivillig for Fuglehjelpen. Hun tar stadig imot skadede eller forlatte fugler som trenger foring og ettersyn.

På gården Søndre Bakke driver hun kattehotell og har selv mange ulike fuglearter. Frittgående og i bur. I garasjen huserer papegøyer og undulater, i en innhegning spaserer påfugl, mens ender, gjess, kalkuner og høner spankulerer fritt på tunet. Gårdshunden Tass (14) er vant til å ta imot gjester; katter som skal feriere eller fugler som skal rekreere.

Tre unger i en kasse

– Nå har jeg to svaneunger og en grågåsunge fra Oslo, som bor sammen i et nyoppusset hus. Det er min gamle lekestue, opprinnelig et hønsehus, som nå er det blitt fuglehjem, forteller Kathrine Bakke.

I en kasse med sagflis, et vannfat og en eske med kraftfor holder de tre små byfuglene til. Grågåsungen har dessuten fått gress og løvetannblader.

– Det er fint for dem å være sammen, og det er viktig for at de skal klare seg senere. De er jo flokkdyr, sier Kathrine Bakke.

Flyr fra «Rygge flyplass»

Ute er det en inngjerdet dam, hvor fuglene får være etter hvert. Der skal de få trene seg på å fly.

– Det er en medfødt evne hos svømmefugler. De flyr når tiden er inne, uten at foreldrene lærer dem opp. Svømmefugler er i det hele tatt selvgående; de spiser og drikker selv med én gang de er klekket. Fugler som må mates, tar jeg ikke imot.

– Tror du fuglen kommer tilbake til Frognerparken? Mange lurer på det.

– Det er opp til Fuglehjelpen å bestemme hvor de vil slippe den, men det er mest naturlig og vanlig at fuglene flyr på egne vinger fra dammen her når de er klare. Noen har vært merket. Enkelte har fløyet helt til Nord-Norge! Da blir jeg glad, sier Kathrine Bakke.

Som mange andre fuglekjennere mener hun det er en myte at fugleunger kan bli avvist av foreldrene hvis folk har tatt på dem. Hun antar at denne ungen har vært svimete og pjuskete, slik at foreldrene har trodd den ikke var levedyktig, eller at den kan ha vært for lenge borte til at de ville ta den tilbake.

