Første Starbucks åpner øst for Akerselva

For noen år siden prøvde 7-Eleven å etablere seg i de samme lokalene i krysset Tøyenbekken og Grønlandsleiret, men stengte etter få år.

I fjor stengte også McDonalds sin restaurant på Grønland der fargerike butikker som blant annet selger telefonkort og hijaber dominerer.

– Vi tenker ikke så mye på øst og vest

Nå skal Starbucks prøve seg mot de mange kjedeuavhengige kafeene som sammen med de flerkulturelle butikkene har satt sitt preg på området.

Den amerikanske kaffekjeden har på et par år kapret flere attraktive lokaler i Oslo vest og sentrum. I april åpner Starbucks sitt første utsalg øst for Akerselva.

– Får vi gode lokaler, så etablerer vi der uansett hvor det er. Det viktigste for oss er hjørnebeliggenhet, synlighet og at det er mye folk som går forbi der. Vi tenker ikke så mye på øst og vest, sier Joannis Vendrig, administrerende direktør for Starbucks i Norge og Sverige.

Omsatte for 160 millioner

Den verdenskjente kaffekjeden med butikker i 74 land brukte hele 41 år fra den ble grunnlagt i Seattle til den åpnet sin første butikk i Norge. Det var på Gardermoen i 2012. Året etter kom den til Oslo.

Alt i alt har selskapet 17 utsalg i Norge i dag. Ifølge Vendrig omsatte kjeden for 160 millioner kroner i fjor.

– I fjor hadde vi 16 utsalg som i gjennomsnitt omsatte for 10 millioner kroner hver. Nå jobber vi for å skaffe flere lokaler i Oslo, sier Vendrig som ser opp til Manhattan i New York der kjeden nærmest finnes i hvert kvartal flere steder.

– Jeg skal til New York om få dager og er glad for at det er kort vei til god kaffe der, humrer Vendrig.

Leier av Olav Thon

Det er Oslos eiendomskonge Olav Thon som eier lokalene der kjeden skal inn i. Dagens leietager tilbyr blant annet mobiltelefoner, telefonkort og pengeoverføringer til utlandet. Kontrakten hans går ut ved nyttår.

– Det at Starbucks vil til Grønland viser bare at den delen av byen har utviklet seg i en god retning de siste årene. Vi har gjennom mange år søkt å oppgradere våre eiendommer og bedre leietagerkabalene i første etasje, slik at mer spennende og attraktive konsepter kan komme inn. Vi har også bidratt med gateopprustninger i samarbeid med andre, sier Tron Harald Bjerke, konserndirektør i Olav Thon Gruppen.

Thon Gruppen eier mange eiendommer i Torggata, Storgata, Brugata og Grønland.

– Hva tenker dere om at store kjeder tar over lokalene til mindre innvandrerbutikker?

– Vi tror gode innvandrerbutikker kan greie seg svært godt. Fortsatt er Grønland befolket med en stor og kanskje økende andel av ikke-vestlige innvandrere. Olav Thon Gruppen har i noen av sine lokaler hatt samme innvandrerbutikk i snart 30 år og vi håper slike også vil finne i område fremover, sier Bjerke.