Forsvaret skal sprenge minst 50 miner fra krigen i Oslofjorden

Hører du dunder og brak fra fjorden de nærmeste par ukene, er det helt som det skal. Operasjon Østerled 2017 begynte mandag og varer til fredag 12. mai.

Det er gamle krigsmin(n)er som skal uskadeliggjøres.

Forsvaret ber publikum om forståelse for at det kan komme rystelser, høye drønn og vannsøyler fra havet når minene blir sprengt.

Sluppet fra engelske fly

Tidlig i krigen slapp engelske fly rundt 1500 bunnminer i Oslofjorden. Det var miner som kunne utløses ved høy motorlyd og/eller magnetisme. Nå skal de fjernes.

– Nå har vi utstyr som er bedre til både å finne og å uskadeliggjøre minene. I et samarbeid med NATO er vi i full gang med å spore opp gamle miner, sier minedykkeroffiser og orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter.

Sprengning i Oslofjorden har skapt bølger før.

Like eksplosiv etter 75 år

– De har ligget stille i 75 år, kan de ikke bli liggende?

– Det har gått bra, men de inneholder store mengder høyeksplosiver, opptil 500 kilo og kanskje mer. Sprengstoffet er like eksplosivt i dag som tidlig på 40-tallet. De representerer et potensielt faremoment. Skulle for eksempel en av minene bli truffet av et tungt anker, så kunne det blitt ganske dramatisk. Derfor begynner vi å fjerne dem, sier Korsvik.

Miner er påvist langt inn i indre Oslofjord, men de fleste ligger i Bastøy/Hortenområdet. Noen ligger veldig nær fergeleiet til Bastø–Fosen-fergene.

Tar miljøhensyn

– I det området har vi påvist 50 miner. Vi skal ikke sprenge dem der de ligger, mange ligger på dypt vann, og sjokkbølgene ville spredt seg langt. Minene vil bli flyttet til grunnere vann for å spare miljøet mest mulig. Planen er å slepe dem til skjermet farvann i Bastøybukta, sier Korsvik.

Minene som blir påvist i Indre Oslofjord, vil sannsynligvis bli sprengt ved Raudskjæra utenfor Konglungen i Asker.

Britiske miner er blitt sprengt i fjorden før. Her kan du lese om det.

– Vi søker etter de områdene hvor skadevirkningene vil bli minst mulig og avventer nå svar fra miljømyndighetene på hvilke av våre foreslåtte områder som er best egnet. Får vi tilbakemeldingen, kan det hende vi sprenger de første allerede mandag ettermiddag, sier Korsvik.