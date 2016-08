Fra Svolværgeita til VM-pallen?

Eirik Ulltang (26) har ikke sete på sykkelen, han trenger det ikke. Han sykler ikke som andre folk. Han sykler der det ikke går an å sykle, og der er det ikke snakk om å sitte.

Hvis du lurer du på hva han driver med, så kan du se videoklipp her.

l forrige uke ble Eirik berømt. Da viste NRK fantastiske bilder av hoppet hans. I midnattsol hoppet han mellom hornene på Svolværgeita. På sykkel. Det har ingen gjort før ham.

Fakta: Eirik Ulltang Født: 19/4 -90 (27 år) Høyde: 1,79 m Vekt: 75 kg Oppvokst: Øystese, Hardanger Bosted: Oslo (Grefsen) Sivilstatus: Samboer Yrke: Trialsyklist og sykkelakrobat og student. Beste plasseringer: Verdenscup: 12. EM: 9. VM: 19. (to ganger på to forsøk)

- Ikke farlig, men…

– Jeg kunne nok slått meg kraftig, men jeg var godt sikret at det ikke var noen stor fare, sier Ulltang, som sto lenge på toppen før han hoppet.

– Jeg vet ikke om jeg sto der en time eller to, men jeg sto så lenge at batteriet i hjelmkameraet gikk tomt. Det var dumt, men ellers gikk alt etter planen. Det var aldri aktuelt å trekke seg, men jeg måtte tenke nøye gjennom alt jeg skulle gjøre. Og så måtte vi gjøre noen justeringer og endringer i sikkerhetsopplegget.

Og så hoppet han i det. 355 meter over havet realiserte en gammel drøm. Nå har tre millioner sett hoppet han hadde drømt om så lenge, på TV og i sosiale medier.

– Jeg begynte å jobbe med hoppet i 2013. I fjor sommer hoppet jeg, og nå er det publisert, sier Eirik.

Eirik Ulltang

- Jeg vet hva jeg gjør

Du skal være ganske gæærn for å komme på ideen om å hoppe Svolværgeita på sykkel. Eler å sykle opp på Prekestolen. Men når han sitter i sofaen i en liten leilighet på Grefsen i Oslo, som han deler med samboer Tone, virker idrettsstudenten fra Hardanger skuffende vanlig og helt normal.

– Jeg vet jo hva jeg gjør. Det var litt krevende forhold der oppe, men egentlig var hoppet i seg selv ikke så vanskelig.

– Det er lite plass å lande på…

– Ja, kanskje fire, fem kvadratmeter. Men jeg trenger ikke mye. Jeg lander på bakhjulet, hopper rett opp. Og så står jeg der.

Så enkelt…

Den lange turen

Hoppet tok ett sekund, eller to. Det var tyngre å komme seg opp på Prekestolen.

Dit går det ikke an å sykle, det er noe alle vet. Men ikke Eirik. Han gjorde det. På sin måte.

– Egentlig er det eksplosivitet idretten min handler om, den turen var alt annet. Det var en utholdenhetsprøve som tok to timer, og jeg var nedi med foten tre ganger.

Begynte med trial lenge før han visste hva det var

Det begynte hjemme i Øystese i Hardanger da Eirik var ganske liten. Han likte å sykle der det ikke gikk an, og drev med trialsykling lenge før han visste at det var noe som het det.

– Og siden har jeg fortsatt.

Fakta: Trial … begynte som en idrett for motorsykkel. Siden 1970-tallet er den også utøvet på tråsykkel. … handler ikke om fart men om å ta seg frem i vanskelig terreng. I konkurranser brukes konstruerte baner hvor hindrene er kasser, steiner, trær… Deltagerne får prikker for å berøre underlaget med noe annet enn hjulene (føtter, pedaler eller sykkelramme) og for å overskride tidsfristen. Den med færrest prikker vinner. I Norge er det rundt 30 som konkurrerer i sykkeltrial. I VM kjøres ti seksjoner med forskjellige hindre som alle skal gjøres unna på maksimalt to minutter. De seks beste går til finalen.

Motorsyklistene har holdt på lenge, trialsykling på tråsykkel oppsto på 1970-tallet i Spania. I Norge ble det første rennet arrangert for seks år siden. Av Eirik. Han arrangerte, han deltok og han dømte alle de andre. Året etter ble det arrangert et ritt i regi av Cykleforbundet.

På etterskudd fra start

– Noen av konkurrentene ute i verden har konkurrert siden de var 8 år. Jeg begynte da jeg var 20. De har et forsprang jeg aldri får tatt igjen, sier Eirik som trener 7-800 timer i året ved siden av bachelor-studiet på Idrettshøgskolen.

– Det er veldig mye i en idrett som er så intens og krever så mye eksplosivitet og kreativitet. Det er ikke snakk om timevis med rolig langkjøring. Gampetrening, lange turer, ødelegger spensten. Ved siden av kreativitet handler sporten veldig mye om styrke og spenst.

I tillegg til studier og trening reiser han rundt og holder sykkelshow 20, 30 steder i landet i løpet av et år. Litt for å tjene til livets opphold, mye for å markedsføre sporten.

– Jeg er litt artist, men først og fremst er jeg en seriøs idrettsutøver, sier Eirik, som innser at idretten hans aldri kommer til å bli stor.

– Til det er den for teknisk krevende. Det er den vanskeligste av alle sykkelidrettene, sier Eirik.

Photo: Marco Patrizi/VM Val di Sole

VM

I dag, torsdag, begynner VM i trial i Val di Sole i Italia. Eirik reiser alene. Uten lagkamerater, uten støtteapparat. Han er et enmannslag på to hjul.

– De kommer først til utfordelen, som går til uken, sier Eirik.

Han møter mellom 50 og 100 deltagere fra 15-20 land i Val di Sole. Seks av dem passerer nåløyet og går til lørdagens finale.

– Jeg mangler noen centimeter i hoppene, men hvis absolutt alt klaffer, kan jeg klar det. Målet er plass blant de ti beste, sier Eirik.

Bedre og bedre år for år

I verdenscupen i år har han 12., 14. og 17. plass.

– Det går fremover, før sesongstart var 19. min beste plassering. Og så er det litt lettere å få en god plassering i VM hvor ingen land har mer enn fem deltagere.

Kanskje klarer han å hoppe seg opp på pallen?